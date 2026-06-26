Elkészült a felmérés, a magyarok háromnegyede az euró bevezetése mellett áll

euró;Medián;euró bevezetése;

2026-06-26 09:22:00 CEST

De minden második ember csak alapos előkészítés után búcsúzna el a forinttól – derül ki a Medián közvélemény-kutatásából.

A társadalom jelentős, háromnegyedes többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót, nézetkülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg – derül ki a Medián választás utáni felméréséből, melyről Hann Endre a HVG-n számolt be.

A kutatás szerint minden második ember óvatos, csak „alapos előkészítés után” búcsúzna el a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha „a lehető leggyorsabban” vezetnék be az egységes európai fizetőeszközt.

Az elutasítók a népesség 23 százalékát teszik ki,

ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. Az április 27. és május 2. között készített felmérésből kiderül az is, hogy