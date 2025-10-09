„Ideje lenne a politikának stratégiai szinten végiggondolnia, mi Magyarország helye az EU-ban”

Az uniós csatlakozás évfordulóján jelent meg az Osiris és a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) kiadásában a 20 év az Európai Unióban című tanulmánykötet, amely közpolitikai mérlegre teszi EU-tagságunk eddigi időszakát. A könyv egyik szerkesztőjét és szerzőjét, Bíró-Nagy Andrást, a TK Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársát kérdeztük a legfontosabb tanulságokról. Soha nem látott mennyiségű pénz állt rendelkezésre, de másra folyt el, az EU-integrációnak azonban nincs alternatívája. Interjú.