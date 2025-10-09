Az uniós csatlakozás évfordulóján jelent meg az Osiris és a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) kiadásában a 20 év az Európai Unióban című tanulmánykötet, amely közpolitikai mérlegre teszi EU-tagságunk eddigi időszakát. A könyv egyik szerkesztőjét és szerzőjét, Bíró-Nagy Andrást, a TK Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársát kérdeztük a legfontosabb tanulságokról. Soha nem látott mennyiségű pénz állt rendelkezésre, de másra folyt el, az EU-integrációnak azonban nincs alternatívája. Interjú.
A Szófiában megalakult új kormány egyetlen feladata, hogy levezényelje az október végi előrehozott választást. 2020 óta ez lesz a hetedik voksolás az országban.
"Akik csodaszerként tekintenek az euróra, nincs igazuk, a gazdaságpolitika minősége számít."
Feltörekvőben vannak térségünkben a szélsőjobboldali erők. Lengyelországban az EU-tagadó radikálisok válhatnak a mérleg nyelvévé, és Bulgáriában is királycsináló pozíciót szerzett az oroszbarát nacionalista párt.
Igaz, tavalyhoz képest 26 százalékról 28-ra nőtt a bevezetését ellenzők aránya.
Nem hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden a kannabisz legalizálásáról és az euró bevezetéséről szóló népszavazási kezdeményezéseket.
Az év első jelentősebb uniós eseménye az euró litvániai bevezetése volt. Litvánia a tizenkilencedik EU-tagállam, amely a közös valutát használja, és a 2010-ben csatlakozott tíz ország közül immár hétben van euró. A litvánok komoly áldozatok árán kerülhettek be az eurózónába, de gazdasági teljesítményük már megelőzi hazánkét.