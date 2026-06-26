Human Rights Watch: Veszélyeztetheti a jogállamiság helyreállítását a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása

Human Rights Watch;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

2026-06-26 15:24:00 CEST

Törékeny a jogállamiság helyreállításában elért eredmény, de ezt is semmissé teheti egy elhamarkodott jogalkotás.

Veszélybe sodorhatja a jogállamiság helyreállítását az új magyar kormány 17. alkotmánymódosítási terve - közölte a Human Rights Watch.

A szervezet tájékoztatása szerint a kormány nem a már meglévő alkotmányos felelősségre vonási utat választotta, hanem az alkotmány módosításával távolítaná el posztjáról Sulyok Tamást. Megjegyzik, a társadalomnak és a civil szervezeteknek mindössze öt napot, június 27-ig adtak a javaslat véleményezésére, mielőtt a parlament szavazna róla. A Human Rights Watch európai és közép-ázsiai igazgatóhelyettese úgy fogalmazott: az új kormánynak felhatalmazása van arra, hogy helyrehozza a jogállamiságban a Fidesz 16 éves kormányzása alatt okozott károkat.

Benjamin Ward hangsúlyozta, a jogállamiság helyreállításához tisztességes eljárásra és valódi konzultációra van szükség az átfogó alkotmányos változtatások előtt. Az Alkotmánybíróság tagjaira is kötelező, 70 éves nyugdíjkorhatár bevezetését a Fidesz 2011-es igazságügyi csomagjához tartják hasonlatosnak, amikor a bírák kötelező nyugdíjkorhatárát 62 évre vitték le, hogy idősebb bírákat kényszerítsenek távozásra. Az Európai Unió Bírósága egy évvel később jogellenesnek találta a csökkentett nyugdíjkorhatárt, a Fidesz-kormány pedig 2013-ban később megemelte azt, hogy öt, általa preferált alkotmánybíró hivatalban maradhasson.

A tervezet a parlamenti képviselőkre is legfeljebb 12 éves mandátumkorlátot vezetne be, amelyet már a módosítás utáni első országgyűlési választáson figyelembe vennének a jelöltek alkalmasságánál. A Human Rights Watch azt írja: a választott tisztségviselőkre vonatkozó mandátumkorlát önmagában nem jogellenes, de a Velencei Bizottság korábban nem javasolta az ilyen szabályok alkalmazását.

Benjamin Ward szerint a kormánynak jó oka van átfogó intézményi átalakításba kezdeni, de egy jogállamot tiszteletben tartó rendszerben a cél nem igazolja az eszközöket. Az igazgatóhelyettes szerint a jogállamiság helyreállításában elért előrelépés törékeny, és egy elhamarkodott, rohamtempójú, tisztességes eljárást és a méltányosságot nélkülőző törvényalkotás lerombolhatja ezt az eredményt.