Mit titkolnak? Nem engedték be a HRW-t Röszkére

Lydia Gall, a Human Rights Watch regionális igazgatója szerint nem engedték be a szervezet munkatársait a röszkei regisztrációs pontra. Ez csak azt jelentheti, azért merték bevállalni azt, hogy nem engedik be őket, mert amit ott bent láttak volna, az még durvább sajtóhírt generált volna /: Úgy tűnik ezek a napok szégyenként vonulnak be az ország történelmébe... - olvasható a Kettős Mérce Facebook oldalán.