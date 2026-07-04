Harmincnyolc civil szervezet, köztük az Amnesty International és a Human Rights Watch szólította fel nyílt levélben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát a hétvégén, hogy tegyen határozott lépéseket az atrocitások megelőzése és az elszámoltathatóság felé Szudánban.
Törékeny a jogállamiság helyreállításában elért eredmény, de ezt is semmissé teheti egy elhamarkodott jogalkotás.
Az elemzés kiemeli, a társadalombiztosítási rendszer sok idős embert arra kényszerít, hogy válasszon, a csekély nyugdíját élelmiszerre, gyógyszerre vagy fűtésre költi-e.
Teherán látszatamnesztiája.
Az Afganisztánt uraló szélsőséges iszlamista tálib mozgalom kedden késő este jelentette be, hogy a középiskolák után az egyetemeken is „átmenetileg felfüggesztik” a lányok és nők oktatását.
A bevásárlóközpontot és a mellette lévő ipari komplexumot ért rakétacsapásokban legalább 20 ember lelte halálát, 59 sebesült meg, és több mint 40 ember tűnt el Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda vezetőhelyettese szerint.
Nyilvánvaló háborús bűncselekmények történtek Ukrajna orosz megszállása alatt, amelyeket az északkelet-ukrajnai Kijev és Csernyihiv régiók nagy részét ellenőrző orosz erők követhettek el a polgári lakosság ellen a háború első szakaszában – írja honlapján a Human Rights Watch.
Kijött az emberi jogi szervezet 2021-es országjelentése.
Az ujgurok elleni népirtással gyanúsította meg Kínát az Egyesült Államok. A vádat rengeteg beszámoló támasztja alá, mégsem biztos, hogy lesz következmény.
A fertőzésveszélyre hivatkozva elérték, hogy az emberek se az urnáknál, se az utcákon ne fejezhessék ki véleményüket.
Az Orbán-kormány tavaly is szorgos volt a demokrácia leépítésében a HRW éves jelentése szerint.
Omar Sakír tartózkodási engedélyét tavaly májusban vonták vissza egy 2017-es jogszabályra hivatkozva, amely megtiltja a belépést az Izrael-ellenes bojkottmozgalmak támogatóinak.
A nemzetközi jogvédő szervezetet létrehozó, aztán azzal szembeforduló Robert Bernstein 96 éves volt.
„Itt az ideje feltenni a kérdést, hogy az EPP legnagyobb pártjai végre kiállnak a demokrácia mellett” – mondta Kenneth Roth.
Válogatott kínzásokkal büntetik az ellenzékieket Venezuelában. Soha nem volt olyan brutális a kritikus hangok üldözése, mint az év első felében.
Elkészült az októberben lebombázott afganisztáni kórház ügyében folytatott amerikai vizsgálatról szóló jelentés. A vizsgálatot a Pentagon folytatta.
Aggodalmának adott hangot a Human Rights Watch nevű, nemzetközi emberi jogi szervezet a megbuktatott líbiai vezető, Moamer Kadhafi fiának fizikai és szellemi állapota miatt. Félő, hogy Szaadi Kadhafi fogva tartása a másfél éves bebörtönzése alatt megsérti az emberi jogokat – nyilatkozta a Russia Today-nek Hanan Szalah, a HRW líbiai illetékese. A HRW munkatársai szeptemberben találkoztak Szaadival.
Ezt Csiszér-Kovács Viktória, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője jelentette ki, amikor ma sajtótájékoztatót tartott az Országos Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályvezetője az aktuális menekülthelyzetről. A szóvivő keresetlen egyszerűséggel hazugságnak nevezte a New York-i központú Human Rights Watch emberi jogi szervezet kifogásait, amelyekben a körülményeket tették szóvá, és úgy értékelték, hogy a magyar hatóságok állatként viselkednek a menekültekkel. Csak tényszerűen tegyük hozzá: a szervezet nem azt állította, hogy "a magyar hatóságok állatként viselkednek a menekültekkel", hanem, hogy "elfogadhatatlan, hogy embereket állatokként kezeljenek Európa küszöbén.” Ha kicsinek is tűnik a különbség, korántsem elhanyagolható.
Lydia Gall, a Human Rights Watch regionális igazgatója szerint nem engedték be a szervezet munkatársait a röszkei regisztrációs pontra. Ez csak azt jelentheti, azért merték bevállalni azt, hogy nem engedik be őket, mert amit ott bent láttak volna, az még durvább sajtóhírt generált volna /: Úgy tűnik ezek a napok szégyenként vonulnak be az ország történelmébe... - olvasható a Kettős Mérce Facebook oldalán.
Az emberi jogok védelmével foglalkozó, neves nemzetközi szervezet, a Human Rights Watch (HRW) éles hangú bírálatot tett közzé az egyiptomi elnök hivatalban eltöltött első esztendejéről.
Egyre különösebb dolgok történnek Észak-Koreában. A dél-koreai hírszerzés mind több kivégzésről számol be. Úgy tűnik, mintha a kis vezér, Kim Dzsong Un lába alól mind jobban kezdene kicsúszni a talaj, szinte senkiben sem bízik meg, mindenkiben csak ellenséget lát.
Súlyosan aggályosnak nevezte az emberi jogok helyzetét Magyarországon a Human Rights Watch (HRW). Egyben felszólította az uniót, hogy cselekedjen az ügyben, a jogvédő szervezet szerint ugyanis az európai közösség feladata, hogy megvédje a magyar polgárokat az Orbán-kormánytól.
Bár az Orbán-kormány alaptalan vádaskodásról beszél, a Human Rights Watch Magyarországról kiadott jelentése sötét, de éles képet fest a hazai emberi jogi és alkotmányos helyzetről - írta a szocialista párt sajtóközleményében.
Választásra készül Ukrajna, az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) pedig nyílt vitanapot tervez az ukrán válságról.
Fegyverrel szereznek érvényt a saríának, az iszlám vallásjognak a Szíria és Irak egy részét rettegésben tartó terroristák. Az arab tavasz utolsó állomásaként kirobbant szíriai, Bassar el-Aszad elleni lázadás egykori ellenzéki harcosai közül kivált dzsihádisták ma embereket feszítenek keresztre. Dokumentumfilm mutatta be milyen is az élet az új iszlám kalifátusban.
A szíriai lázadók egyre többször gyermekkatonákat is bevetnek – figyelmeztetett a Human Rights Watch. Az emberi jogi szervezet New Yorkban közzétett jelentése szerint már 14 éves gyermekkatonákat is a frontra küldenek.
Felháborodik a világ, amikor arról hall, hogy sok szegény országban gyermekeket dolgoztatnak éhbérért. Csakhogy nem kell elmenni azokba a régiókba: a Human Rights Watch (HRW) amerikai jogvédő szervezet jelentése szerint négy amerikai államban teljesen „legálisan” dolgoztatnak 12 éves gyerekeket a dohányföldeken, 10, de néha 16 órát is.