eltávolítás;Török Gábor;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-26 14:03:00 CEST

Török Gábor Sólyom Lászlót idézi Sulyok Tamás eltávolításának módjáról: Van, amit jóérzésű, rendes ember akkor sem tesz meg, ha a jog betűje szerint megtehetné

Az elemző szavai szerint utoljára bírálja az egymondatos alaptörvény-módosítást. Elismeri, a Tisza szavazói felhatalmazást adtak a jelenlegi államfő leváltására, de ezt az eljárást jakobinus huszárvágásnak, nem legitim politikai eszköznek tartja