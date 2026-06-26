Csiszár Jenő és Vitézy Zsófia, Orbán Viktor unokatestvére is ott van az Orbán Anita által hazarendelt külképviseleti vezetők között

Politikai kinevezettek is jócskán szerepelnek azon nagykövetek, misszióvezetők, külképviseleti vezetők között, akiknek visszahívását pénteken jelentette be Orbán Anita külügyminiszter – értesült a Telex, felsorolva, hogy a listán nem kisebb nevek szerepelnek, mint Csiszár Jenő műsorvezető, aki 2001 után költözött Olaszországba, 2017 őszétől volt milánói főkonzul, 2019 májusában pedig megkapta a rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot. Az idei választási kampányban az egyik DPK-gyűlésen még Orbán Viktorral is beszélgetett. Vitathatatlanul a fideszes garnitúrához kötődött Vitézy Zsófia Orbán Viktor miniszterelnök unokatestvére, anyai nagynénjének a lánya, aki korábban a Magyar Nemzet kulturális rovatvezetője, 2010 után az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtófőnöke volt, vezette a Budapesti Fesztiválközpontot, 2013-tól a brüsszeli Magyar Intézetet, majd 2022-ben lett kolumbiai nagykövet.
A portál információi szerint több más visszahívott is zömmel a politikához kötődik. Ilyen Szarka Gábor, aki kancellárként vezényelte le a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) átalakítását, és 2023 óta volt Algériában magyar nagykövet. Oszama Naffa jordániai származású üzletember 2014-ben kapta meg a magyar állampolgárságot, tavaly nevezték ki Bagdadba, az iraki magyar nagykövetség élére.
Némileg kilóg a sorból Kumin Ferenc politológus, marketingszakember, publicista, diplomata, aki 2006 és 2010 között a Köztársasági Elnöki Hivatal Stratégiai és Kommunikációs Főosztályát vezette, 2012 és 2014 között a második Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős helyettes államtitkára volt. Ő 2014 őszétől New York-i főkonzul, 2020-tól Magyarország londoni nagykövetsége vezetője lett. Kevésbé ismert Fülöp Viktor Géza, aki a Szijjártó Péter által vezetett külügyminisztériumnál kapott állást, előbb külgazdasági attasé volt, 2023 végén pedig konzul lett Magyarország dél-afrikai, pretoriai nagykövetségének zambiai, lusakai irodájában. Idén májusban rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot kapott, valamint több afrikai országban is ő képviselte Magyarországot.Nagyköveteket cserél Orbán Anita, 37 misszióvezetőt hívott vissza
Egyértelműen a Fidesz embere volt viszont Nagy Gábor Tamás, aki 1998 és 2019 között Budapest I. kerületének fideszes polgármestereként tevékenykedett. 2021-től előbb Litvániában, a Magyarország Vilniusi Nagykövetségén konzulként teljesített szolgálatot, majd 2025-től lett új-zélandi nagykövet.
Amint arról a Népszava is beszámolt, Orbán Anita a Külügyminisztérium céljaként jelölte meg, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon. – „Meggyőződésünk, hogy Magyarország külpolitikai, gazdasági és nemzetstratégiai érdekeinek hatékony képviselete csak magas színvonalon képzett, motivált és professzionális diplomáciai karra épülhet” – hangsúlyozta a tárcavezető.Úgy tűnik, kirúgási hullám kezdődött Orbán Anita Külügyminisztériumában Újabb részletekre derült fény, az Orbán-kormány üzleti köreinek is bőkezűen osztogatta a diplomata-útleveleket Szijjártó Péter tárcája