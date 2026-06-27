„Tiszapüspöki nem kér Flóriból” – Megfúrták a Lungo Drom kongresszusát

romák;Lungo Drom;Farkas Flórián;

2026-06-27 05:50:00 CEST

Farkas Flórián szervezete mégsem tarthatja meg tisztújító rendezvényét abban a közösségi házban, ahol eredetileg szerette volna.

Ahogyan arról pár napja beszámoltunk, Farkas Flórián egy kétezer lelkes településre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyében lévő Tiszapüspöki közösségi házába hirdette meg a Lungo Drom tisztújító kongresszusát. A lapunk birtokában lévő meghívó tanúsága szerint Farkas Flórián felhívta a címzettek figyelmét arra, hogy a július 4-én, szombaton tartandó eseményen való részvétel „önköltséges”.

Lakatos Gusztáv tiszás roma aktivista azonban csütörtök este arról írt a közösségi oldalán, hogy információi alapján elmarad a Tiszapüspökibe tervezett konferencia (helyesen: kongresszus). A roma aktivista egy hitelesnek tartott személyre, az egyik helyi települési képviselőre hivatkozott.

„Győztünk, Tiszapüspöki nem kér Flóriból” – üdvözölte a lépést Lakatos Gusztáv.

Az értesülést kérdésünkre megerősítették az említett közösségi házban: az önkormányzat csütörtöki testületi ülése után valóban lemondták a Lungo Drom rendezvényét. Érdemi indoklást nem kaptunk, a kitérő válasz szerint a döntésnek „egyéb okai” vannak (bármit is jelentsen ez).

Az általunk megkérdezett roma politikusok nem tudták megmondani, hogy a történtek után mikor és hol rendezik meg a Lungo Drom kongresszusát. Egyedül annyi biztos, hogy nem Tiszapüspöki közösségi házában.

Előző cikkünkben emlékeztettünk arra, hogy a Lungo Drom hivatalosan még mindig a Fidesz szövetségesei között szerepel: annak ellenére, hogy Farkas Flórián – aki parlamenti képviselő és miniszterelnöki biztos is volt – már rég kegyvesztetté vált Orbán Viktor pártjában. A Lungo Drom a 2024-es roma nemzetiségi választáson el sem indult, működő helyi szervezetei nincsenek, vagy legfeljebb csak elvétve vannak.

Abból, hogy Farkas Flórián egy falusi közösségi házat alkalmas helyszínnek talált a tisztújító kongresszus megtartására, következtetni lehet arra: nem kalkulált nagyszámú résztvevővel.