A szociális tárca helyettes államtitkára lett a TASZ eddigi programvezetője

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának eddigi vezetőjét, Zeller Juditot a miniszterelnök a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki – emelte ki lapunkhoz is eljuttatott közleményében a jogvédő szervezet. Mint írták, az alapjogok és az emberi méltóság érvényesülése iránt elkötelezett jogászként Zeller Judit 2016 óta dolgozott a TASZ-ban.
Felbecsülhetetlen fontosságú a betegjogok, az önrendelkezés, az életvégi döntések, az oktatási jogok, a szülői jogok területén végzett munkája. Az oktatás szabadságáért küzdő mozgalmakat, az SZFE oktatóit, sztrájkoló tanárokat, érintett szülőket éppúgy segítette, mint azokat, akiknek az egészségügyben sértették meg a megfelelő ellátáshoz és tájékoztatáshoz fűződő jogait – írta Zeller Juditról a TASZ.„Vannak, akik máig nem találtak megfelelő iskolát”
A jogvédő szervezet szerint reményre ad okot, hogy a kormányváltás óta számos, az emberi jogok iránt elkötelezett és a civil szférából érkező szakember kapott fontos kormányzati tisztséget. – A TASZ a korábbinál összehasonlíthatatlanul jobb együttműködésben bízva, de továbbra is a hatalomtól függetlenül dolgozik azért, hogy a polgárok érvényesíthessék jogaikat az állami szervek indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben, és változás történjen a rendszerszintű problémák terén – fűzték hozzá.A TASZ tanácsokkal segíti a Tisza-kormányt a Pegasus-ügy kivizsgálásábanTASZ: Hazudnak az állami szervek, hogy ne kelljen felelősséget vállalniuk a kórházban hagyott kisbabákért