esélyegyenlőség;jogász;helyettes államtitkár;Társaság a Szabadságjogokért;önrendelkezési jog;Szociális és Családügyi Minisztérium;

Zeller Judit - Korábbi felvétel

A szociális tárca helyettes államtitkára lett a TASZ eddigi programvezetője

Zeller Judit a jogvédő szervezetnél az emberi jogokkal, elsősorban a betegjogokkal, az önrendelkezéssel, az életvégi döntésekkel, az oktatási és a szülői jogokkal foglalkozott.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)  Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának eddigi vezetőjét, Zeller Juditot a miniszterelnök a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki – emelte ki lapunkhoz is eljuttatott közleményében a jogvédő szervezet. Mint írták, az alapjogok és az emberi méltóság érvényesülése iránt elkötelezett jogászként Zeller Judit 2016 óta dolgozott a TASZ-ban.

Felbecsülhetetlen fontosságú a betegjogok, az önrendelkezés, az életvégi döntések, az oktatási jogok, a szülői jogok területén végzett munkája. Az oktatás szabadságáért küzdő mozgalmakat, az SZFE oktatóit, sztrájkoló tanárokat, érintett szülőket éppúgy segítette, mint azokat, akiknek az egészségügyben sértették meg a megfelelő ellátáshoz és tájékoztatáshoz fűződő jogait – írta Zeller Juditról a TASZ.

A jogvédő szervezet szerint reményre ad okot, hogy a kormányváltás óta számos, az emberi jogok iránt elkötelezett és a civil szférából érkező szakember kapott fontos kormányzati tisztséget. – A TASZ a korábbinál összehasonlíthatatlanul jobb együttműködésben bízva, de továbbra is a hatalomtól függetlenül dolgozik azért, hogy a polgárok érvényesíthessék jogaikat az állami szervek indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben, és változás történjen a rendszerszintű problémák terén – fűzték hozzá.

Nem egyszerűen eladták a magyarok vagyonát, hanem a magyar emberekkel fizettették ki azt, hogy mások megszerezzék – hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg.