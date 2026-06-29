esélyegyenlőség;jogász;helyettes államtitkár;Társaság a Szabadságjogokért;önrendelkezési jog;Szociális és Családügyi Minisztérium;

2026-06-29 14:44:00 CEST

A szociális tárca helyettes államtitkára lett a TASZ eddigi programvezetője

Zeller Judit a jogvédő szervezetnél az emberi jogokkal, elsősorban a betegjogokkal, az önrendelkezéssel, az életvégi döntésekkel, az oktatási és a szülői jogokkal foglalkozott.