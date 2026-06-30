Forsthoffer Ágnes kezdeményezi minden olyan per békés megszüntetését, amelyek Kövér László túlzó mértékű büntetései miatt indultak

Kövér László;perek;házelnök;lejáratás;megszüntetés;büntetések;ülésterem;videofelvételek;Forsthoffer Ágnes;

2026-06-30 05:28:00 CEST

A volt házelnök a NER 16 éve alatt több mint 216 milliós bírsággal sújtotta jellemzően az ellenzéki politikusokat. A jelenlegi házelnök ugyanakkor a mostani ellenzék lejáratásra szakosodott képviselőit – meg nem nevezve Pócs Jánost – felszólította, hogy ne tegyék nevetségessé a parlamentet, ne rombolják annak tekintélyét.

Kezdeményezem minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők küzdenek az előző házelnök által kiszabott túlzó mértékű büntetések ellen – jelentette be egyik fontos döntését Forsthoffer Ágnes a parlament hétfői rendkívüli ülésén. Az Országgyűlés elnöke ezt azután hozta meg, hogy az ülésvezető alelnökökkel megbeszélést tartott a parlamenti munka rendjéről, hatékonyságáról a képviselői jogok és a házszabály tiszteletben tartásáról. Kövér László nevét egyszer sem ejtette ki a száján a jelenlegi házelnök, de felidézte azt az öt évvel ezelőtti esetet, amikor Tordai Bence akkori ellenzéki országgyűlési képviselő az ülésteremben egy kérdéssel lépett oda Varga Mihály akkori pénzügyminiszterhez, és a mobiltelefonjával filmezte őt.

A pénzügyminiszter az akkori esetet provokációnak találta, a házelnök pedig a képviselő tiszteletdíját 8 233 440 forinttal csökkentette. döntést később az Országgyűlés is megerősítette, számos ma is mandátummal rendelkező képviselő segítségével. Támogatta ezt az a képviselő is – utalt a fideszes Pócs Jánosra – , aki mobiltelefonjával több alkalommal filmezett, vakujával világított, a felszólalóra nyomásgyakorlás és zavarás céljából. Az országgyűlési munkát méltatlanul nevetségessé tette azzal, hogy állítása szerint nem filmezett, csak a telefontokját nézegette – fejtette ki a Tisza párt politikusa.

Forsthoffer Ágnes szerint az ilyen magatartás alkalmas az Országgyűlés és a képviselők érdemi munkájának megzavarására és megakasztására, ahogy egy másik képviselő is tette, amikor lejáratásra alkalmas felvételeket készített az ülésteremben, és két olyan videót is közzétett a közösségi médiában, amely messzemenőkig alkalmas volt a házelnök méltóságának és becsületének a megsértésére. Kiemelte, hogy ezek a cselekmények a hatályos jogszabályok alapján legalább kéthavi tiszteletdíj-csökkentést vonnának maguk után. Ezt a fentiek fényében nyilván a jelenlegi házelnök nem lép, ugyanakkor „szelíden, de határozottan” kérte, hogy a képviselők legyenek méltók a választók képviseletére, ne rombolják az Országgyűlés tekintélyét, mert nem lehet része a parlament életének az embertelenség.

Az a 24 által még májusban a parlamenti honlap adatai alapján készített összeállításból derült ki, hogy a NER idején Kövér László 2013-tól kezdett el durva szankciókat kiszabni, így 2026-ig összesen 171 képviselői büntetést szabott ki csaknem 216,7 millió forint értékben. – Tíz fideszes kapott bírságot 2013 óta, fejenként 50 ezer forintot: azaz mindösszesen félmillió forint értékben sújtotta őket a házelnöki szigor. A többi büntetést ellenzéki képviselők kapták. Csak az elmúlt három évben a legsúlyosabb kövéri büntetés 24 millió forint volt, amit a füstgyertyázások miatt szabott ki.

Ezzel az összeggel Bedő Dávidot (Momentum) sújtották. Lőcsei Lajosnak (Momentum) 14,5 millió forintot, Hadházy Ákosnak 12 millió forintot kellett fizetnie, de őt Kövér László még sok alkalommal megbüntette különböző okokra hivatkozva. Sebők Éva és Tóth Endre szintén momentumosok 11-11 millió forint büntetést kaptak molinózásért. Gyurcsány Ferenc (DK) 14,1 millió forintot kapott, egy Orbán Viktorra tett megjegyzésért, a momentumos Gelencsér Ferenc 9,6 millió forinttal lakolt papírszórásért, Szabó Tímea (Párbeszéd) 3,4 millióval egy családon belüli erőszak áldozata fotójának bemutatásáért, míg Novák Elődnek (Mi Hazánk) 5,6 millió forintot ért az általa kedvelt „cigánybűnözés” szó használata.