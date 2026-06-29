Navracsics Tibor elkezdett aggódni a nyomtatott sajtóért, a Horn-kormányt állítja példaként a Magyar-kormány elé

Orbán-kormány;Népszava;Navracsics Tibor;Magyar Nemzet;médiumok;napilapok;Horn-kormány;Ferencz Orsolya;Magyar-kormány;

2026-06-29 11:13:00 CEST

Az Orbán-kormány volt minisztere tovább magyarázza a jobboldalinak tartott oligarchákhoz Ferencz Orsolyával írt levelét. A fideszes politikus a napilapok megszűnésén elmélkedve az alig másfél hónapja hivatalba lépett Magyar-kormányt is felelőssé tenné.

Talán sokak számára meglepetést keltően nagy érdeklődést váltott ki Ferencz Orsolyával közösen írt nyílt levelünk, amelyben a magukat a jobboldalhoz kötődőnek azonosító gazdag embereket arra kértük, hogy támogassák azoknak a médiumoknak a fennmaradását – illetve az azoknál dolgozók egzisztenciális gondjainak enyhítését –, amelyek az elmúlt napokban a megszűnés veszélyével néztek szembe. Hozzá kell tennem, ugyanúgy vonatkozhatna ez a nyílt levél a baloldal hasonló anyagi lehetőségekkel bíró embereire is, hiszen a legnagyobb múlttal rendelkező politikai napilapunk, a Népszava is élet-halál harcát vívja – írja lapunkról hétfő reggeli Facebook-posztjában Navracsics Tibor.

A fideszes politikus, aki a Népszava szombati számában megjelent interjújában megpróbált magyarázatot adni, hogy miért nem vonult vissza, amikor korábban azt ígérte egyéni képviselői választási veresége ellenére, kitért a kihaló napilapok sorsára. – Akárhogyan is nézzük, ha nem érkezik megmentés, akkor ismereteim szerint Európa első olyan országa leszünk, ahol a nyomtatott politikai napilap műfajként kihal. Ez pedig párthovatartozásra való tekintet nélkül egyaránt kulturális veszteség lenne mind a bal-, mind a jobboldali, mind pedig az elkötelezettség nélküli olvasónak. Sajnálnám, ha végül ebben lennénk elsők Európában – írta Navracsics Tibor, aki lapunknak megerősítette a Fidesz rendszerében meggazdagodott üzletemberektől várna segítséget a jobboldali, sőt, akár a baloldali lapok megmentésére.

A napilapok megszűnésével kapcsolatban hozott fel egy konkrét példát. – Ez a veszély többször felmerült már az elmúlt harminchat évben, de emlékeim szerint mindig sikerült megoldani. A Postabank összeomlásakor a kormány nyújtott mentőövet a Magyar Nemzetnek – igen, Horn Gyula kormánya. Most nyilvánvalóan nem reménykedhet ebben sem a Népszava, sem pedig a Magyar Nemzet. Ennyit romlottak közviszonyaink az elmúlt harminchat évben – jegyezte meg Navracsics Tibor, aki ezek szerint azt várná, hogy amit jelentős részben ők tettek tönkre, a Magyar-kormány hozza rendbe.