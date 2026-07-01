A NER után söpör a Tisza, Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes mintha kibékült volna

Parlament;polgármester;fizetés;szavazás;Magyar Péter;Szuverenitásvédelmi Hivatal;Forsthoffer Ágnes;

2026-07-01 05:45:00 CEST

Megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, befagyasztotta a parlament a polgármesteri béreket, eltörölte a költségtérítésüket. Kedden elsimulni látszott a házelnök és a kormányfő konfliktusa.

Elfogadta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének korlátozásával kapcsolatos törvénymódosítást keddi rendkívüli plenáris ülésén a kétharmados tiszás többség.

Noha korábban szóba került a polgármesteri fizetések csökkentése, ez a módosítás most csupán azok befagyasztását eredményezi. Ebben közrejátszhat az is, hogy rengetegen szólaltak fel a polgármesteri illetmények csökkentése ellen, miután Magyar Péter még májusban megemlítette a parlamentben. A legfőbb érv az volt, hogy a fizetés csökkentésével nőhet a korrupciós kockázat.

Az előterjesztő, Szabó Tibor tiszás képviselő javaslatában ügyelt arra, hogy ha már nem csökkenhet, legalább ne emelkedjen a polgármesterek jövedelme. Az általa benyújtott törvénymódosító javaslat ugyanis az önkormányzatok vezetőinek illetményét a 2024-es bruttó átlagkeresethez rögzíti.

Ez eddig is így volt, azonban július 1-től a polgármesterek már a 2025-ös átlagbérhez viszonyított jövedelemre lennének jogosultak. A módosítás így lényegében befagyasztja a szóban forgó tisztségviselők fizetéseit.

A bértábla szorzói szerint egyébként az 500 fő alatti települések polgármestereit az átlagbér másfélszerese, a főpolgármestert viszont már annak hatszorosa illeti meg.

Amit viszont elvesznek a polgármesterektől, az a költségtérítés, ami havonta az illetményük 15 százaléka volt.

Mindezek mellett a törvényjavaslat további lényeges eleme a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének megfelezése. Ők a 2024-es bruttó átlagbér négyszerese helyett július 1-től csak annak kétszeresére lesznek jogosultak, fizetésük így havi 1 334 730 forintra csökken. Ez egyébként pont annyi, mint egy 1501–2000 fős település polgármesterének jövedelme.

Kedden döntött a parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is.

A Lánczi Tamás vezette hivatalt még az Orbán-kormány alatt alapították, az előző ciklusban, a nemzeti szuverenitás külföldi befolyásolásoktól való megvédésének érdekében.

A hivatal azonban tevékenysége során leginkább olyan független hazai sajtótermékeket próbált meg ellehetetleníteni, amelyek állami források hiányában, működésük biztosításához kénytelenek voltak EU-s vagy más külföldi pénzekre pályázni. Lánczi Tamás a döntésre a Facebook-oldalán így reagált: „A parlamenti kormánytöbbség mai döntése a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről túlmutat egyetlen intézmény sorsán. Nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja.”

Mellé­thei-Barna Márton tiszás képviselő szerint Magyar Péternek volt igaza, amikor arról beszélt, hogy minisztertől és miniszterelnöktől nem lehet megvonni a szót. A parlament hétfői rendkívüli ülésén történt, hogy a kormányfő egy interpellációra adott válaszában eltért a tárgytól, ezért Forsthoffer Ágnes házelnök megvonta tőle a szót. A rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy egy kormánypárti házelnök megvonja a szót a hivatalban lévő miniszterelnöktől. Melléthei-Barna arról beszélt egy kedd délelőtti sajtótájékoztatón, hogy a szokatlan esetet a parlament házbizottsági ülésén tárgyalják majd meg.

Magyar Péter kedden Forsthoffer Ágnessel posztolt egy közös képet a Facebook-oldalán, és közölte, hogy a 9-kor kezdődő plenáris ülés előtt még „beugrott” egy kávéra a házelnökhöz. „Egységben az erő. Nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk!” – írta a miniszterelnök.

Feltehetően megbeszélték a hétfői esetet, ugyanis a keddi ülésen Forsthoffer már mosolyogva konferálta fel Magyar Péter napirend előtti felszólalását, amelyet a kormányfő szintén széles mosollyal viszonzott, miközben kisétált a pulpitushoz.

Szintén a házbizottsági ülésen tárgyalhatják, hogy a parlamentben milyen esetekben lehet személyes megtámadtatás címén szót kérni. Panyi Miklós fideszes képviselő személyes megtámadtatás címén kért szót, és felszólalásában egy minisztériumban dolgozó nőről kezdett el beszélni, akinek állítása szerint egy miniszter mondta, hogy még mindig egy pedofil kormányt támogat (utalva a korábbi Fidesz-kormányra). A miniszterelnök válaszában azt mondta Panyi Miklósnak: „Ön egy hazug, embertelen tróger.” Magyar Péter a keddi ülésen kialakult heves szóváltás után közölte, arra kéri a frakcióvezetőjét, hogy hívja össze a házbizottságot, és tárgyalják meg a személyes megtámadtatás ügyét.