Havasi Bertalan szerint nem az ukrán pénzszállítók, hanem a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt járt Orbán Viktor a TEK-nél március 5-én

Orbán Viktor;Havasi Bertalan;ukrán pénzszállítók;

2026-07-01 09:07:00 CEST

Igaz, a sejtések szerint nem is akkor, hanem telefonon adhatta az instrukciókat Hajdu Jánosnak az aranykonvojjal kapcsolatban a volt miniszterelnök.

Orbán Viktor azért járt március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit - közölte az aranykonvojügy fejleményei kapcsán Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az MTI-vel.

Havasi Bertalan a Tisztítótűz helyett tiszás önégetés című közleményében hozzátette, a bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. „Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán” - írta.

A kommunikációs igazgató szerint Orbán Viktor és Hajdu János a volt miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította. „Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást - ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” - jelentette ki Havasi Bertalan.

Mint ismert, Hajdu Jánost, a TEK azóta menesztett főigazgatóját és Orbán Viktor korábbi főtestőrét az ügyészség június 29-én hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanújával hallgatta ki. Hajdu panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett, és szabadlábon védekezhet. Időközben Orbán Viktor a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki.

A frissebb fejlemények szerint Hajdu János telefonját is ellenőrizhetik, így kiderülhet, valóban Orbán Viktorral beszélt-e telefonon az akció napján és valóban az aranykonvoj-üggyel kapcsolatban adott-e utasításokat neki a volt miniszterelnök.