Zelenszkij: Egy héten belül másodszor csaptak le ukrán erők az ufai olajfinomítóra

Ukrajna;háború;olajfinomító;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2026-07-01 16:17:00 CEST

A front mögötti utánpótlási útvonalak elleni csapások lelassították az orosz hadsereg előrenyomulását.

Egy héten belül másodszor csaptak le ukrán erők az oroszországi Ufa nagy olajfinomítójára - közölte az ukrán elnök az AP beszámolója szerint.

Volodimir Zelenszkij azt írta, az ufai létesítmény Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyártója, és több mint 1000 kilométerre van Ukrajnától. Kijev emellett egy rakétaalkatrészeket gyártó üzemet is eltalált az Oroszország középső részén fekvő Penzai területen, Moszkvától délkeletre, mintegy 500 kilométerre Ukrajnától.

Az orosz tisztviselők nem erősítették meg a támadásokat, az AP pedig azt írta, hogy azokat függetlenül nem lehetett ellenőrizni. A moszkvai védelmi minisztérium 179 ukrán drón elfogásáról számolt be 16 orosz régió, az annektált Krím, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger térsége felett. Oleg Melnyicsenko penzai kormányzó csak annyit közölt, hogy lelőtt drónok roncsai megrongáltak egy vezetéket, és egy épülő házra estek. Ukrajna hónapok óta támad orosz olajipari célpontokat, köztük finomítókat, terminálokat, tárolókat és csővezeték-szivattyúállomásokat saját fejlesztésű drónokkal és rakétákkal. Oroszország több térségében üzemanyag-korlátozást vezettek be.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter szerdán azt mondta, az oroszoknak már komoly gondot okoz a gyalogság frontra juttatása és ellátása. Az AP szerint nyugati tisztviselők úgy látják, Ukrajna az utóbbi hónapokban előnyre tett szert, miután új fegyvereket fejlesztett. Tisztviselők és elemzők szerint a front mögötti utánpótlási útvonalak elleni csapások lassították az orosz hadsereg előrenyomulását.

Ukrajna kedden megállapodást írt alá Svédországgal Gripen vadászgépek átadásáról. Fedorov szerint ezek az orosz siklóbombákat hordozó repülőgépek megállításában segíthetnek.