Jött egy szűkszavú e-mail, Farkas Flórián inkább lefújta a Lungo Drom kongresszusát

kongresszus;Lungo Drom;Farkas Flórián;lefújás;

2026-07-04 05:55:00 CEST

Hivatalossá vált, amit korábban megírtunk: elmarad a Lungo Drom tisztújító kongresszusa. Farkas Flórián erről szűkszavú e-mailben tájékoztatta szervezete tagjait.

Múlt héten adtunk hírt arról, hogy Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke (volt fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos) egy falusi közösségi házba, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdette meg szervezete kongresszusát.

Az ehhez hasonló rendezvényeket régebben több ezer fő befogadására alkalmas sportcsarnokokban tartotta a Lungo Drom. A helyszínválasztás annyiból mégsem meglepő, hogy lapunk több forrásból származó értesülései szerint a Fidesszel máig szövetséges viszonyban álló Lungo Drom mára megszűnt országos lefedettségű szervezetnek lenni. Működő helyi szervezetei nincsenek, legfeljebb csak elvétve vannak. A Lungo Drom el sem indult a 2024-es roma nemzetiségi választáson.

A Népszava birtokában lévő meghívó szerint a július 4-ére, most szombatra tervezett rendezvényen a részvétel „önköltséges” alapon történt volna. A kiküldött napirendi pontok alapján a kongresszuson elnököt és elnökségi tagokat is választottak volna.

Cikkünk megjelenése után Lakatos Gusztáv tiszás roma aktivista arról számolt be a közösségi oldalán, hogy egy helyi önkormányzati képviselőtől származó információi szerint elmarad Tiszapüspökiben a Lungo Drom kongresszusa. „Győztünk, Tiszapüspöki nem kér Flóriból” – írta. Tiszapüspöki közösségi házában kérdésünkre megerősítették az értesülést: a települési önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett eseményt. Érdemi indoklás helyett csak annyi magyarázatot kaptunk, hogy ennek „egyéb okai” vannak.

Mára hivatalossá vált, hogy Tiszapüspökiben nem tart kongresszust július 4-én, szombaton a Lungo Drom. Farkas Flórián ugyanis szervezete tagjainak küldött rövid e-mailjében lefújta a rendezvényt. Az egymondatos levél így szól: „Tájékoztatlak, hogy a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 2026. július 4. napjára összehívott kongresszusa rajtunk kívül álló okok miatt elmarad”.

A szerkesztőségünkhöz is eljutott e-mail arra nem tért ki, hogy a meghiúsult rendezvény helyett mikor és hol tartja kongresszusát a Lungo Drom. Aztán jött egy újabb meghívó, amiből kiderült, hogy a kongresszust – szintén önköltséges alapon – július 20-án, hétfőn rendezik Budapesten. Határozatképtelenség esetén a megismételt kongresszus időpontja július 24-e péntek lesz.