Jött egy szűkszavú e-mail, Farkas Flórián inkább lefújta a Lungo Drom kongresszusát

Múlt héten adtunk hírt arról, hogy Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke (volt fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos) egy falusi közösségi házba, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdette meg szervezete kongresszusát.
Az ehhez hasonló rendezvényeket régebben több ezer fő befogadására alkalmas sportcsarnokokban tartotta a Lungo Drom. A helyszínválasztás annyiból mégsem meglepő, hogy lapunk több forrásból származó értesülései szerint a Fidesszel máig szövetséges viszonyban álló Lungo Drom mára megszűnt országos lefedettségű szervezetnek lenni. Működő helyi szervezetei nincsenek, legfeljebb csak elvétve vannak. A Lungo Drom el sem indult a 2024-es roma nemzetiségi választáson.Farkas Flórián mozgolódik, egy falusi közösségi házban tart kongresszust a Lungo Drom
A Népszava birtokában lévő meghívó szerint a július 4-ére, most szombatra tervezett rendezvényen a részvétel „önköltséges” alapon történt volna. A kiküldött napirendi pontok alapján a kongresszuson elnököt és elnökségi tagokat is választottak volna.
Cikkünk megjelenése után Lakatos Gusztáv tiszás roma aktivista arról számolt be a közösségi oldalán, hogy egy helyi önkormányzati képviselőtől származó információi szerint elmarad Tiszapüspökiben a Lungo Drom kongresszusa. „Győztünk, Tiszapüspöki nem kér Flóriból” – írta. Tiszapüspöki közösségi házában kérdésünkre megerősítették az értesülést: a települési önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett eseményt. Érdemi indoklás helyett csak annyi magyarázatot kaptunk, hogy ennek „egyéb okai” vannak.„Tiszapüspöki nem kér Flóriból” – Megfúrták a Lungo Drom kongresszusát
Mára hivatalossá vált, hogy Tiszapüspökiben nem tart kongresszust július 4-én, szombaton a Lungo Drom. Farkas Flórián ugyanis szervezete tagjainak küldött rövid e-mailjében lefújta a rendezvényt. Az egymondatos levél így szól: „Tájékoztatlak, hogy a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 2026. július 4. napjára összehívott kongresszusa rajtunk kívül álló okok miatt elmarad”.
A szerkesztőségünkhöz is eljutott e-mail arra nem tért ki, hogy a meghiúsult rendezvény helyett mikor és hol tartja kongresszusát a Lungo Drom. Aztán jött egy újabb meghívó, amiből kiderült, hogy a kongresszust – szintén önköltséges alapon – július 20-án, hétfőn rendezik Budapesten. Határozatképtelenség esetén a megismételt kongresszus időpontja július 24-e péntek lesz.