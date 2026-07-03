per;vallomás;bírósági tárgyalás;vádlott;Semjén Zsolt;Facebook-bejegyzés;Tordai Bence;Schadl-Völner-ügy;

2026-07-03 17:47:00 CEST

Semjén Zsolt beperelte Tordai Bencét egy videóról szóló tavalyi Facebook-poszt miatt

Ebben a volt parlamenti képviselő a Schadl–Völner-ügy harmadrendű vádlottjának a feljegyzését idézte.