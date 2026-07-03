Semjén Zsolt beperelte Tordai Bencét egy videóról szóló tavalyi Facebook-poszt miatt

„Semjén Zsolt beperelt az alábbi posztom miatt, ami eddig egymillió emberhez jutott el – hétfő reggel irány a bíróság!” Ezt Tordai Bence volt országgyűlési képviselő írta pénteki Facebook-bejegyzésében. Egykori LMP-sként, majd a párbeszédesként, legutoljára függetlenként a közéletben résztvevő politikus csak bemásolta az említett, 2025. szeptember 24-én közzétett posztját az ahhoz mellékelt fotóval.
„El ne felejtsük: Semjén Zsolt neve előkerült a Schadl-ügy tárgyalásán is. A mellékelt képen S. Etelka eskü alatt tett vallomása szerint Rehák Róbert kézírásával látható Semjén Zsolt fotója alatt a következő szöveg: »Homokos. Több videofelvétel van, orális szex vadászházban cigány fiúkkal.« Rehák Róbert a Schadl-Völner ügy harmadrendű vádlottja, akit Schadl György Gazdámnak szólított. Rehák Róbert, a végrehajtó-maffia atyamestere több kormánytagról is feljegyezte, mivel zsarolhatók. Talán ezért is folytathatták sokáig háborítatlanul a bajba jutott emberek kifosztását, milliárdokat kaszálva az emberi tragédiákon. Akárhogy is: ha Rehák Róbert igazat írt, akkor ezeknél a bűnözőknél több, a Fidesz-KDNP-kormány második emberét kompromittáló videó van. Semjén Zsolt a parlamentben hétfőn kétszer is elismételte, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze” – idézte fel múlt szeptemberben Tordai Bence„Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm” – mondta Semjén Zsolt a Szőlő utcai javítóintézet ügyéről
„Sokan értetlenkedtek ezen a nyakatekert megfogalmazáson. Pedig egyszerű. Szó szerint ez még akkor is igaz lehet, ha valóban megtörtént, ami az állítólagos videókon szerepel. Az ugyanis nem viszony: ha gyerekeket kényszerít valaki szexre, az pedofil erőszak” – fűzött magyarázatot előző megjegyzéseihez név említése nélkül az azóta parlamenten kívül tevékenykedő politikus, aki saját meghatározása szerint zöld baloldali szociológus-közgazdász.Tordai Bence Macskás Fadísz feliratú pólóban sorolta fel a fideszes pedofilügyeket Orbán Viktor előttSemjén Zsolt: Vérlázító botrány, ami a Szőlő utcában történt