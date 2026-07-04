Egy brit statisztikai elemzés szerint egyre inkább Franciaország a futball-világbajnokság nagy esélyese

elemzés;Franciaország;esélyek;statisztikai adatok;futball-vb 2026;

2026-07-04 15:30:00 CEST

A százalékos számadatok valamivel több támpontot adhatnak a tippelőknek, mint egy eredményjósló polip. Azonban a sportág legnagyobb közhelye sem lebecsülendő: a labda gömbölyű, vagyis minden lehetséges.

A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a 2026-os labdarúgó világbajnokság megnyerésére. A nyolcaddöntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89 százalék az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66 százalék volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak.

A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentína vb-elsőségét 16,32, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig 12,96 százalékban adja meg a komputer. A tíz legvalószínűbb győztes között szerepel még Brazília (9,11 százalék), Anglia (8,14), Portugália (5), Kolumbia (3,38), Marokkó (3,21), Norvégia (2,86) és Mexikó (2,68).

A vb kezdete előtt az Opta még Spanyolországot tartotta a fő esélyesnek, a csoportkör második fordulója után pedig Argentína volt az első számú jelölt a világbajnoki címre.