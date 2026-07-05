Havasi Bertalan: Nem a Fidesz dolga a polgári sajtóműhelyek működtetése

Fidesz;propaganda;Havasi Bertalan;

2026-07-05 10:47:00 CEST

A Hír TV műsorvezetője arról panaszkodott, hogy nehéz megélni a piacról.

Nem a Fidesz, hanem a tulajdonosok dolga a polgári sajtóműhelyek működtetése - erről beszélt a Hír Tv-ben a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Mint a 444 szemléjéből kiderül, Havasi Bertalan számítása szerint eddig 4000 ember dolgozott ezeknél a sajtóműhelyeknél, a leépítések után pedig nagyjából 2500-an maradhatnak. A kommunikációs igazgató azt mondta, nem az ő feladata eldönteni, hogy a megmaradó munkatársak milyen stratégiával és hierarchiában dolgozzanak tovább, ezt a tulajdonosokra és a szerkesztőségekre hagyná. Szerinte a jövőben jobban össze kell dolgozni, és „nem kell ennyi stúdió itt szétszórva a városban”.

A beszélgetésben a műsorvezető Déri Stefi azt kérdezte, ha nem a Fidesz dolga működtetni ezeket a médiumokat, akkor kié. Havasi Bertalan erre azt válaszolta, hogy a tulajdonosoké, mert „a piacon vagyunk, a piacon működik”. A műsorvezető erre úgy reagált: „Nagyon nehéz a piacról megélni. Főleg ilyen időkben.” Havasi Bertalan erre úgy felelt: „tetszettünk volna választást nyerni”, mert szerinte egy nemzeti-konzervatív kormány könnyebben működik együtt a polgári szemléletet és a nemzeti oldalt képviselő médiumokkal, mint a mostani általa liberálisnak nevezett kormánnyal.

A kommunikációs igazgató a mostani hatalmat „bosszútól lihegő, fröcsögő” hatalomnak nevezte, amely szerinte „buldózerrel akarja tolni a szakadékba” a polgári oldalhoz tartozó vagy ahhoz hasonló elveket képviselő médiát. Arról is beszélt, hogy sokan nem értették meg, hogy mindenkinek változtatnia kell, és azok, akik ezt megértették, közülük többen apátiába süllyedtek.

Ami pedig a „polgári” sajtóműhelyek működtetését illeti: a 444 felidézte, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2025-ös médiavásárlási szerződéseit is felidézte. A cikk szerint Balásy Gyula cégein keresztül legalább bruttó 9 milliárd forint jutott online és nyomtatott sajtóhoz kormányzati hirdetésekből, televíziós reklámokra 7,1 milliárd forintot, rádiós hirdetésekre 1,1 milliárdot, közösségi médiás felületekre pedig 246 millió forintot költöttek.