Sulyok Tamás szerint nem jogállami, ahogy el akarják távolítani

demokrácia;jogállamiság;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

2026-07-05 13:40:00 CEST

Az is felmerült benne, hogy a Tisza hatalomközpontosítása esetlegesen a demokráciát is elsöpörheti.

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása - jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett, több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyok Tamás aláhúzta: Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg.

„Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra” - jelentette ki az államfő.

A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat „csupán egy mondattal intézi el a hivatalból való eltávolítás kérdését”, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint „egy konkrét személyre szabott jogszabályként”, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni - vélekedett Sulyok Tamás.

Vitathatónak nevezte azt is, hogy Magyar Péter őt szégyenletes és elfogadhatatlan módon a korábbi kormány bábjának nevezte. Rámutatott: soha nem volt sem párttag, sem politikus, a Fidesz kormányzása alatt viszont élt a vétójogával, és aláírta a jelenleg kormányzó Tisza törvényeit is. Sulyok Tamás szerint a miniszterelnök kettős mércét alkalmaz, mivel nem látna problémát abban, ha valamelyik Tisza-párttag, vagy akár valamelyik jelenlegi kormánytag lenne a következő köztársasági elnök.

Az államfő szerint Magyarországon jelenleg egyre világosabban körvonalazódik a hatalomközpontosítás, amely nagyon gyorsan halad, és szinte elsöprő erejű. Felmerül a kérdés, hogy ez az erő nem söpri-e el a nemzetközileg elismert és megkövetelt jogállamisági elveket, valamint a valódi képviseleti demokráciát is - jegyezte meg Sulyok Tamás.

Figyelmeztetett: a kormánypárt „valóban hatalmas támogatást kapott, ami sok dologra feljogosítja”, mindazonáltal szem előtt kell tartani, hogy nem lehet mindent megtenni csak azért, mert az technikailag lehetséges.

Az új alaptörvényről indítandó társadalmi egyeztetésre vonatkozó kérdésre Sulyok Tamás elmondta: látható, hogy széles körű és határozott társadalmi igény mutatkozik például az elnöki tisztség politikai átértelmezésére. Ez lehetséges, akárcsak egy új alkotmány megalkotása is, nem szabad viszont szem elől téveszteni az alapvető európai értékeket és a jogállamiság pilléreit - húzta alá.