Úgy tűnik, Jürgen Klopp lesz a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Németország;labdarúgás;Jürgen Klopp;

2026-07-05 18:04:00 CEST

Hivatalos bejelentés még nincs, de lényegében sokan már kész tényként kezelik, hogy a Liverpool korábbi menedzsere ül le a Nationalelf kispadjára.

Jürgen Klopp távozik a Red Bulltól, hogy átvegye a német válogatott irányítását - írja a Football365 Fabrizio Romano közlésére hivatkozva.

A szakértő szerint Jürgen Klopp elfogadta a felkérést, ám a hosszú távra szóló szerződés részletei - többek közt a jelenlegi munkahelyéről való távozás - még képlékenyek. A korábbi Liverpool-edző 2024 nyarán távozott az angol csapat kispadjáról, majd 2025 januárjában a Red Bull globális futballvezetője lett. Ez a szerep lehetővé tette számára, hogy továbbra is az európai élvonalbeli futball közelében maradjon, de ne kelljen napi szinten csapatot irányítania. Klopp több, a cégcsoporthoz tartozó klub munkájában vett részt, köztük a Lipcse, a Salzburg, a New York Red Bulls és a Bragantino fejlesztésében. A szerződésében ugyanakkor szerepel egy kilépési záradék arra az esetre, ha a német válogatottat irányíthatná - most ezt a lehetőséget készül érvényesíteni. A német szövetségnél azután nyílt meg az út az edzőváltás előtt, hogy Julian Nagelsmann szombaton lemondott. Mindez azt követően történt, hogy a szakembert pénteken választás elé állították: lemond, vagy menesztik. Németország már a legjobb 32 között búcsúzott a tornától, miután Paraguay tizenegyesekkel, 4-3-ra legyőzte.

Korábban Klopp is megerősítette a tárgyalásokról szóló információkat, megjegyezve, hogy elég gyorsan haladnak előre. A szakembert korábban a Real Madriddal is összefüggésbe hozták, de a Football365 szerint Florentino Pérez végül José Mourinho visszahozása mellett döntött. A német edző és ügynöke akkor igyekezett hűteni a madridi munkáról szóló híreket, miközben a német válogatott irányítását széles körben az edző álomállásának tartották. Klopp egyébként vonakodik attól, hogy ismét klubcsapatot vezessen, mivel liverpooli távozása után több időt tudott tölteni a családjával.

A német szövetség azzal a feladattal bízná meg, hogy ismét rangos trófeához vezesse a csapatot. A Nationalelf legutóbb 2014-ben nyert világbajnokságot, Európa-bajnokságot pedig 1996-ban.