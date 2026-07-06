Zárt ajtók mögött vitatják majd meg Ankarában, hogyan vethetnek véget a háborúnak.
A NATO-csúcson döntés született döntés értelmében Németország koordinálja majd az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat.
Az állam és kormányfők által elfogadott – így Orbán Viktor miniszterelnök által is aláírt – dokumentum emellett hangsúlyozza, a NATO nem keres konfliktust Oroszországgal, és nem jelent rá veszélyt.
Maga a NATO azonban ódzkodik attól, hogy hosszú távú biztonsági garanciákat adjon az országnak, nem akar háborúba keveredni Oroszországgal.
A magyar miniszterelnök a vilniusi NATO-csúcson is hivalkodott egy kicsit az ízlésficamával.
Dél-Korea immár évek óta az egyik legnagyobb külföldi beruházó Magyarországon - állapították meg.
A fejlemények szerinte motivációt jelentenek Oroszország számára az agresszió folytatására.
Korábban a Volodimir Zelenszkijjel való találkozást örökítették meg hasonlóan manipulatív módon.
A miniszterelnök várhatóan kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd Vilniusban.
Emellett azzal vádolja Svédországot, hogy támogatja a kurd szeparatizmust.
A volt NATO-főtitkár azt mondta, a szövetség bizonyos tagországai „egyénileg intézkedhetnek”, ha Kijev nem kap valódi biztonsági garanciákat, és a NATO nem tud egyértelmű lehetőségeket biztosítani Ukrajnának a csatlakozásra a szövetség júliusi csúcstalálkozóján.
Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje és Wesley K. Clark tábornok egyetértett abban, hogy Magyarország biztonságát a NATO garantálja.
Szóvivője ízléstelennek nevezte az Európai Bizottság elnökének alkoholfogyasztásával kapcsolatos találgatásokat.
A kelet-európai védelmi és elrettentő erő fokozásáról, az Európába telepített amerikai rakétavédelmi pajzs NATO felügyelet alá helyezéséről döntött az észak-atlanti szövetség kétnapos varsói csúcsértekezlete. Ukrajna bővített NATO-partnerségi státust kap, de a tagságra még várnia kell. Gorbacsov szerint a szövetség jelentős lépést tett a hidegháború felforrósítása felé.
Folyamatosan emelkedik Angela Merkel népszerűsége. A német kancellár tegnap kormánynyilatkozatot adott, amelyben a Varsóban ma kezdődő NATO-csúcs témáit határozta meg.
Bővül a NATO-csúcstalálkozón körvonalazódott nemzetközi összefogás az Iszlám Állam (IS) jelentette terrorfenyegetettség ellen. Az Arab Liga, elnöke, Nabil al-Arabi bejelentette, a a liga hét végi ülésén a tagországok között megállapodás született az Irak és Szíria egy részét megszállva tartó szélsőséges szunnita szervezet elleni fellépésről, a szükséges politikai, katonai, ideológiai és biztonsági intézkedések meghozataláról.