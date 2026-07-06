Véres világot teremtene az Iszlám Állam

Bővül a NATO-csúcstalálkozón körvonalazódott nemzetközi összefogás az Iszlám Állam (IS) jelentette terrorfenyegetettség ellen. Az Arab Liga, elnöke, Nabil al-Arabi bejelentette, a a liga hét végi ülésén a tagországok között megállapodás született az Irak és Szíria egy részét megszállva tartó szélsőséges szunnita szervezet elleni fellépésről, a szükséges politikai, katonai, ideológiai és biztonsági intézkedések meghozataláról.