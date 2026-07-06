Ehhez az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára is szükség volt.
Az esemény földrajzilag is bővül: a Gellért tértől már nem a Móricz Zsigmond körtérig tart, hanem a Feneketlen-tóig.
Slusszpoén: nem sikerült elbújnia, pedig mindent megtett érte.
A Bartók Béla út kirakataiban rendezett adventi vásár egyszerre próbál a valós és az online térben jelen lenni.
Egy ország nézte döbbenten, ahogy rendőrök rángatnak egy sikoltozó nőt a Bartók Béla úton. Most mégis neki kell felelnie az erőszak miatt.
41. lett a Bartók Béla út és környéke a brit Time Out magazin 50 legmenőbb és látogatásra ajánlott városrészt összegyűjtő listájában.
A másodvirágzását élő Hadik Kávéház környékén újra pezseg a kultúra.
A baleset a Gárdonyi térnél történt, a sérültet kórházba vitték, állapotátról egyelőre nem érkezett információ.
Változik a Bartók Béla út forgalmi rendje Budapest XI. kerületében, szombaton a Budafoki útra terelik a forgalmat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) még nem döntött az újbudai Bartók Béla úti kerékpáros közlekedés, így egy esetleges bicikliút kialakítása ügyében - derül ki a fővárosi cég hétfőn küldött közleményéből.
Pályafelújítás miatt szombattól egy héten keresztül szünetel a villamosközlekedés a Bartók Béla út egy szakaszán.
Összeütközött két személyautó a XI. kerületi Bartók Béla úton. Szentendrén motorkerékpár és személyautó karambolozott, a 11-es úton teljes útzár mellett helyszíneltek.
Eleven 11.11 néven közös utcafesztivált rendeznek hétfőn a főváros 11. kerületének napja alkalmából a Bartók Béla úti kulturális és szórakoztató helyek a KULT11 Egyesület szervezésében.