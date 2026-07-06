Biciklisek a Bartók Bélán - A BKK még nem döntött

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) még nem döntött az újbudai Bartók Béla úti kerékpáros közlekedés, így egy esetleges bicikliút kialakítása ügyében - derül ki a fővárosi cég hétfőn küldött közleményéből.