Összesen 18 új pszichoaktív szer jelent meg az EU-ban, módosítani kell a magyar szabályozást

egészségügy;új rendelet;dizájner drogok;új pszichoaktív szerek;Hegedűs Zsolt;

2026-07-07 14:07:00 CEST

Az egészségügyi miniszter terjeszti elő.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról – vette észre a 24.hu a kormány hivatalos honlapján. Módosítani kell a még Pintér Sándor által hozott 2022-es belügyminiszteri rendeletet, pontosabba az egészségügyi miniszternek egy új rendeletet kell alkotnia. Ugyanis a Nemzeti Drog Fókuszpont jelzése alapján 18 új pszichoaktív anyag, másként dizájner drog jelent meg az EU-ban, amelyek még nem szerepelnek Magyarországon az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján.

A más EU-tagállamokban már azonosított anyagok a listára vételükkel a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnek: előállításuk, forgalmazásuk, birtoklásuk vagy fogyasztásuk büntetőjogi következményeket vonhat maga után. – Ezek a vegyületek veszélyesebbek lehetnek a fogyasztóknak, mint a hagyományos drogok, a korábban megjelent új pszichoaktív anyagok – derült ki. A módosítás után már 426 vegyület szerepelhet a listán.

A Tisza-kormány a dizájnerdrogok terjedésével szembeni hatékony fellépéssel minimalizálná az azok fogyasztásából eredő egészségügyi, szociális problémákat. A társadalmi egyeztetés a vegyületek alapján formalitás, a szakemberek ezeket a pszichoaktív anyagokat általában is nagyon veszélyesnek tartják, mert összetételük mellett sokszor a hatásuk is bizonytalan. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél.