Ismét zivatar és viharos szél jöhet, csaknem az egész országra figyelmeztetést adtak ki

időjárás;figyelmeztetés;zivatar;hidegfront;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-07-08 06:56:00 CEST

Néhány fokkal alacsonyabbak csúcsértékekre számíthatunk.

A hidegfront mögött ma sok helyen erős, néhol viharos szél kíséretében kissé hűvösebb levegő érkezik, így a csúcsértékek a tegnapihoz képest általában 1-4 fokkal alacsonyabban alakulnak – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint a felhőzet napközben észak felől egyre nagyobb területen csökken, és naposra fordul az idő. Legtovább délnyugaton maradhat felhős az ég. Elsősorban az ország délnyugati harmadán, illetve északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyek miatt Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Nagy területen megerősödhet, néhol viharossá fokozódhat az északnyugati, északi irányba forduló szél, de estére veszít az erejéből a légmozgás. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések.

Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő, késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.