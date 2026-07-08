Beszélgetések Bak Imrével

Fantasztikus volt maga az ötlet, hogy legyen egy olyan könyv, melyben Imre hangja a szó szoros értelmében megszólal, és kvázi Imre nyilatkozatain lehet azt a pályaívet, intellektuális ívet végigkövetni, amit bejárt – mondta Fehér Dávid, a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) igazgatója az Írók Boltjában, a Bak Imre Alapítvány gondozásában megjelent, Bak Imre – Válaszok / Answers 1969–2020 című kötet bemutatóján, melyen őt és Deim Réka művészettörténészt kérdezte Topor Tünde, az Artmagazin főszerkesztője.
A könyvet a Bak Imre Alapítvány adta ki, a művész özvegye, Albert Zsuzsa szerkesztette, és három interjút tartalmaz, melyek Bak Imre különböző életszakaszaiban készültek: Frank János 1969-ben, Hajdu István 1993-ban, Deim Réka pedig 2020-ban interjúvolta meg az alkotót, míg a kötethez az előszót Fehér Dávid írta.
A beszélgetés során számos emléket felidéztek: Fehér Dávid például azt, amikor 2022-ben Bak Imrével együtt készültek a következő évi, a balatonfüredi Vaszary Galériában rendezett kiállítására és az ahhoz készült könyvre, melyek megvalósulását a mester már nem élhette meg. Fehér elmondta, hogy nagyon szeret művészekkel együtt dolgozni, és közülük Bak Imre volt az első és az egyik legfontosabb, akivel együttműködött. Hozzátette,Eltávozott az absztrakció mestere – Bak Imre halálára
egyszer érdemes lenne egy olyan könyvet is megjelentetni, mely Bak Imre teljes írásos tevékenységét tartalmazná, amire nemzetközi példákat is lehet találni, mint Gerhard Richter 2009-es Text című könyve, vagy Sean Scully hasonló kötete.
Fehér számára lenyűgöző volt, hogy Bak Imre nemcsak művészként, de gondolkodóként is következetes volt, hiszen ha a kötetben elolvassuk, mit mond Frank Jánosnak 1969-ben, akkor abban lényegében sok minden benne van, amit 1993-ban és 2020-ban, a másik két interjúban mondott. A kutató szerint Bak művészetfelfogása érdemben nem változott, csak a helyzet, amiben mozgott, vagyis a társadalmi, politikai, művészeti és művészettörténeti szituáció. Emellett problémaérzékeny volt, mert pontosan látta, hogy melyek a Zeitgeistnak, a korszellemnek azok a fontos kérdései, melyekre neki reflektálnia kell egészen a 2020-as évekig.
Deim Réka a kötetben olvasható interjúja kapcsán mondta el, hogy nagyapja, Deim Pál – akinek a hagyatékát 2016 óta kezeli – csoporttársa volt Bak Imrének a Képzőművészeti Főiskolán, illetve eljártak a Zuglói Kör nevű képzőművészeti csoport keretén belül a háttérbe szorított klasszikus avantgárd művészek műtermeibe, és később is kapcsolatban maradtak, például sosem mulasztották el egymás kiállításainak a megnyitóit. Deim Rékának úgy sikerült meginterjúvolnia Bak Imrét, hogy 2020 körül az Artportalnak dolgozott, ahol Nagy Gergely szerkesztő felvetette, hogy kellene készíteni interjút az alkotóval, mivel közeleg a nyolcvanadik születésnapja, amire a művészettörténész azonnal igent mondott, mert mindig is érdekelte Bak művészete, illetve nagyapja halála után kereste az alkalmat, hogy a generációjához tartozó alkotókat a múltról kérdezze.
Így olyan érzékeny témákat is érintettek, mint hogy Bak Imre miként viszonyul a rendszerváltás körüli átpolitizált helyzethez, vagy mi a véleménye a Kádár-korszakot feldolgozó művészeti kiadványokról.
Topor Tünde kiemelte, hogy Bak Imrének hihetetlen információéhsége, tájékozottsága volt, a fiatalok kiállításait is nézte, és az utolsó pillanatig képben volt azzal, hogy mi jelent meg a nemzetközi és a magyar szaksajtóban. Ennek kapcsán megkérdezte Fehér Dávidot, hogy milyen volt olyan művész teljesítményével foglalkozni, aki a saját művészetének is pontos leírását tudja adni. A kutató elmondta, hogy elképesztő élmény ilyen művészektől tanulni, és különösen sokat lehet megtudni, ha az illetőnek nagy ismeretanyaga van.
Fehér szerint továbbá azt a szikár tényt is leszögezhetjük, hogy
Bak Imre minden elképesztő teljesítményével a háta mögött is, a nyolcvanadik születésnapi kiállítását egy magángaléria négy szűk helyiségében tudta megrendezni.
Hozzátette, hogy két komoly összefoglaló kiállítása volt az életében: 1999-ben Székesfehérváron, és 2016-ban a Paksi Képtárban. Fehér szerint a szakma megbocsáthatatlan szégyene, hogy Bak Imrének az életében nem valósulhatott meg retrospektív kiállítása Budapesten.