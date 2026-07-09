Tovább emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma

földrengés;Venezuela;katasztrófa;halálos áldozatok;

2026-07-09 06:25:00 CEST

Elérte a 3811-et.

Venezuelában tovább emelkedett a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már elérte 3 811-et - közölte szerdán Jorge Rodriguez, a parlament elnöke a helyi tévében.

Rodriguez hozzátette, hogy a földrengésekben 16 740-en sérültek meg, és 6 462 embert mentettek ki a romok alól.

Tájékoztatása szerint 86 794 családnak nyújtottak segítséget a hatóságok, és 17 907 ember maradt fedél nélkül.

A 7,2-es és 7,5-ös erősségű két földrengés 39 másodperccel követte egymást, és főként Venezuela északi részét érintette.