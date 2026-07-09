Ügyészség: Önállóan döntött a rendőrség Szakács István kihallgatásáról

rendőrség;ügyészség;fenyegetés;gyanúsítás;Szakács István;

2026-07-09 12:00:00 CEST

A gyanúsítás elleni panasz már megérkezett az ügyészségre.

A rendőrség önállóan döntött arról, hogy kutatást tart egy influenszernél, előállítja és gyanúsítottként kihallgatja - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A tájékoztatás ugyan nem nevezi meg, de egyértelműen Szakács István szerdai előállításáról van szó. A vádhatóság azt írta, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) július 3-án tájékoztatta írásban a főügyészséget arról, hogy aznap nyomozást rendelt el terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntetőeljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége.

A nyomozó hatóság július 7-én telefonon tényként közölte a Fővárosi Főügyészséggel, hogy az influenszernél kutatást fog végrehajtani, őt elő fogja állítani, és gyanúsítottként fogja kihallgatni. Az illetékes ügyész szóban arra hívta fel a rendőrség figyelmét, hogy külön alapossággal kell vizsgálni, a cselekmény valóban megvalósítja-e a Btk. vonatkozó törvényi tényállását.

A főügyészség július 8-án, a sajtóhírek miatt kért tájékoztatást a rendőrségtől. Ekkor azt a választ kapta, hogy a kutatást megtartották, az influenszert gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe viszont nem vették. A férfi panaszt tett a gyanúsítás ellen.

A főügyészség közleménye szerint a felderítési szakaszban a nyomozó hatóság önállóan jár el, a gyanú megalapozottságáról is maga dönt, ehhez nem kell ügyészi jóváhagyás, és ilyen ebben az ügyben sem történt. A Fővárosi Főügyészség akkor tudja megítélni a gyanúsítás törvényességét, amikor elbírálja a panaszt. A panasz és az ügyiratok csütörtök délelőtt érkeztek meg az ügyészségre, amely azt ígérte, az elbírálás eredményéről tájékoztatni fogja a közvéleményt.

Nemrégiben lapunk írta meg, hogy a rendőrség nem hivatalból járt el, mert valaki feljelentette Szakács Istvánt.