Tovább emelkedett a földrengések halálos áldozatainak száma Venezuelában

földrengés;Venezuela;sebesültek;halálos áldozatok;eltűntek;

2026-07-10 07:38:00 CEST

Az ENSZ becslése szerint akár 50 ezer ember is eltűnhetett a katasztrófa során.

Venezuelában tovább emelkedett, 3889-re nőtt a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak hivatalos száma – derült ki a kormány csütörtökön kiadott közleményéből. A korábbi, szerdán ismertetett hivatalos adat még 3811 halottról szólt. A sérültek száma változatlanul 16 740.

Az ENSZ becslése szerint az eltűntek száma elérheti az 50 ezret is, míg egyes előrejelzések inkább tízezerre becsülik.

A 7,2-es és 7,5-ös erősségű két földrengés 39 másodperces időközön belül következett be, és főként Venezuela északi részét érintette. A túlélők megtalálásának reménye csekély, miközben több száz család folytatja a kutatást szerettei holttestei után.

Az ENSZ szerdán adománygyűjtési felhívást tett közzé, hogy segítsen Venezuelának a két halálos földrengés következményeinek kezelésében, míg

Caracas szerdán több országot is felszólított, hogy oldják fel a szankciók keretében befagyasztott venezuelai vagyontárgyakat

Az újjáépítési munkálatok hosszadalmasnak ígérkeznek az ország különösen súlyosan érintett északi részén, ahol több száz épület dőlt össze vagy vált lakhatatlanná.