Kiderült, ki lesz átmenetileg a Duna csatornaigazgatója

Duna TV;közmédia;Szeleczky Ádám;csatornaigazgató;

2026-07-10 16:50:00 CEST

Sajtóértesülés szerint a közmédia vezetése átmenetileg Szeleczky Ádámot nevezte ki a posztra, a tévés szakember a közmédia előtt az RTL Magyarországnál és a TV2-nél is dolgozott.

A közmédia vezetése átmenetileg Szeleczky Ádámot nevezte ki a közmédiánál a Duna csatornaigazgatójának, és ezt nemrég bejelentették a Kunigunda utcai székházban is a jelenlévőknek – értesült a Telex több, egymástól független forrásból. A lap információ szerint a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember emellett tanácsadóként segíti az átmeneti időszakban a hírszolgáltatáson kívüli munkát a tévécsatornáknál.

Mint írja a portál, Szeleczkyt a legtöbben Forma-1-es újságíróként ismerhetik, 2013 és 2024 között már dolgozott a közmédiánál: az M4 Sportnak tudósított, emellett szórakoztató műsorok, például A Dal kreatív producere volt. A közmédia előtt Szeleczky az RTL Magyarországnál és a TV2-nél is dolgozott, utóbbinál a gameshow műsorok főszerkesztője volt, mostani kinevezését megelőzően a Paprika Studios gyártócég számára készített műsorokat producerként.

Az már korábban kiderült, hogy a közmédia átalakításának átmeneti időszakában Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Kerényi György a Kossuth rádió vezetéséért felel, míg Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára pedig a PR- és marketingosztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja el. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, és hogy a közmédia hiteles, objektív és független intézmény legyen.