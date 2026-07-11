Melegszik az idő a hétvégén, de többfelé zivatarokra figyelmeztetnek

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-07-11 07:39:00 CEST

Szombaton 28 és 33 fok közötti maximumokra készülhetünk.

A következő napokban a hazánktól északkeletre örvénylő ciklon hátoldalán időszakosan nedvesebb, hűvösebb levegő érkezik fölénk, emiatt az északkeleti országrészben előfordulhat helyenként zápor, esetleg zivatar. Mindeközben hazánk többi részén száraz, napos, gomolyfelhős idő várható, és napról napra kissé emelkedik a hőmérséklet – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szombaton napos időnk lesz, de az északkeleti megyékben elszórtan, kisebb eséllyel a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkülhet, helyenként megerősödhet.

A várható zivatarok miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25, 26 fok körül várható a maximum. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, és az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. Zivatarokra Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében figyelmeztetnek. Délutánra általában 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz.