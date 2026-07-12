Baleset miatt elmaradt Balázs Klári és Korda György koncertje az EFOTT-on

Korda György;EFOTT;Balázs Klári;

2026-07-12 09:30:00 CEST

Balázs Klári egy háztartási baleset miatt szorult azonnali orvosi ellátásra.

Elmaradt Balázs Klári és Korda György koncertje a sukorói EFOTT fesztiválon - erről közvetlenül az esemény előtt közölt bejegyzést a rendezvény a Facebookon.

A közlemény szerint „Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, a menedzsment és Korda György közös döntése alapján így a mai, az EFOTT-ra tervezett koncert lemondásra került. Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen.”

Hozzátették, köszönetet mondanak a szerdai, EFOTT 50 Show-ban való részvételért, ott ugyanis a művész házaspár is fellépett. „Hálával tartozunk az egyetemista és az »örök egyetemista« közönségnek is, a szervezőknek és a saját csapatunknak is, boldogok vagyunk, hogy találkozhattunk Veletek!” - olvasható a közleményben. Egyúttal felhőtlen kikapcsolódást, sok fesztivál élményt kívántak a résztvevőknek és megígérték, hogy jövőre is ott lesznek az EFOTT-on.