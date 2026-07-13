Újrarajzolták a Láng Negyedet, minden korábbinál magasabb tornyokba zsúfolnak még több lakást

Budapest;lakás;építkezés;toronyház;Láng Negyed;

2026-07-13 05:55:00 CEST

Az új építési engedélyek 13-15-16 és 18 emeletes lakótornyokról szólnak, ahol a zöldterület kétharmadát a zöldtető teszi ki. S ez még csak a kezdet.

Fedezze fel a kilátást! – ajánlgatja a Láng Negyed projektoldala. Érdemes megnézni, meghökkentő a látvány. Még a marketing képekről is lejön, hogy a lakótornyok annyira közel vannak egymáshoz, hogy labdázhatunk a szemközti erkélyen álldogálóval, vagy éppen beleshetünk a mögötte lévő lakásba. Ráadásul az első etapban meghirdetett lakások jó része 30, 43, 50 négyzetméteres, a legnagyobb se több 82 négyzetméteresnél, igaz, ehhez tartozik egy 23 négyzetméteres hosszúkás erkély. A kicsikhez is jár egy 8 négyzetméteres csík. Ezek is összeérnek, szemben pedig a másik torony. Zsúfoltság kint és bent. A profit teljes körű maximalizálása, állami segédlettel.

Rahimkulov Ruszlán orosz mágnás évekig szunnyadó XIII. kerületi projektje az idén látványos lendületet vett. „A Láng negyeddel kapcsolatban eddig összesen 7 darab építési engedélyt adott ki a fővárosi kormányhivatal, ezek közül négyet idén. Egyet a World Aquatics épületére, kettőt két lakóépületre, illetve egyet az irodaépületre. Mind a 4 épület esetében megnyitották az építési naplót” - válaszolta a Népszava kérdéseire a fővárosi kormányhivatal. Mint megtudtuk: a korábban kiadott három építési engedélyben szereplő 3 darab iroda- és 4 darab lakóépület nem fog megvalósulni. Új tervek születtek és ezeket újra engedélyeztették. A fővárosi kormányhivatal minden eddig benyújtott kérelmet végleges döntéssel bírált el, így az eljárások lezárultak.

A kormányhivatalnak jelenleg nincs tudomása a beruházó további terveiről. Márpedig a fennmaradó négy telekre még nem terjesztett elő új építési engedélyt a beruházó. Az engedélyekből kiolvasható számok már így is elképesztőek. A kormányhivatal a Népszava kérésére részletes tájékoztatást adott a kiadott építési engedélyekről.

A vizes sportokat tömörítő World Aquatics (WA) új budapesti központját a meglévő Váci út – Turbina utca sarkán álló, Alpár Ignác által tervezett egykori ipari – műemléki védelem alatt álló – csarnokok átalakításával és bővítésével építik meg. (Tavaly októberben úgy tették le az új központ alapkövét, hogy az építési engedélyt még meg sem kérték rá.) Az összesen csaknem 20 ezer négyzetméteres sportközpont több épületrészből áll. Az M1 jelű földszint plusz 2 emeletes épületrészben irodák, konferenciaterem, edzőterület, wellness, kiszolgáló egységek kapnak helyet. A HQ jelű - 2 szintes pince + földszint + 4 emeletes - épületrész sport és oktatási rendeltetésű, illetve itt lesznek a „vezetői és reprezentatív terek” és a kollégiumi szálláshelyek is. Az M2 jelű, pincés egy emeletes ingatlanban belső használatú éttermet és rendezvényteret alakítanak ki.

A kiadott építési engedély szerint az épülethez tartozó csaknem 2500 négyzetméteres teljes zöldfelületnek több mint a fele – 1429 négyzetméter – tetőkert, a valódi talajkapcsolatos rész alig több mint 1000 négyzetméter. Az épület alatti mélygarázsban 26 autónak lesz hely.

A lakóépületek is több részből állnak. Az egyiknél az egyik tömb földszint plusz 13, míg a másik földszint plusz 16 emeletes lesz. Az egész alatt kétszintes mélygarázs húzódik összesen 409 autó tárolására. A két szarvú épületbe összesen 487 lakást és 15 üzlethelyiséget zsúfolnak be. A teljes zöldterület itt csaknem hatezer négyzetméter, de ebből 4585 négyzetméter tetőkert, így az épület körüli park alig 1343 négyzetméteres.

A másik lakóház szintén két tornyos: az egyik 15, a másik 18 emeletes a kétszintes 400 autós mélygarázs és az 14 üzlettel megtöltött földszint felett. Ezzel közelítik a beruházás kedvéért módosított építési szabályok engedte 65 méteres maximum magasságot. Összevetésül: Budapest legnagyobb lakóháza az újpesti 18 emeletes Víztoronyház 18 emeletes, de a tetején van egy víztartály és antennák, azzal együtt 70-80 méter közötti, a salgótarjáni „garzonház”18 emeletes cirka 70 méteres.

Ebben a lakótoronyban 573 lakás lesz és 14 üzlet a földszinten. A teljes zöld itt alig több mint 4000 négyzetméter, amiből a házat körülölelő, valódi talajkapcsolatos pagony mindössze 756 négyzetméter, a fennmaradó 3261 négyzetméteres tetőkert. Egy átlagos budapesti családi ház telke úgy 500-700 négyzetméteres.

Irodaházból egyelőre csak egyet húznának fel. Ez a kétszintes, 311 autós mélygarázs felett földszint plusz 7 emeletes lesz. Alul itt is üzletek, szám szerint 9, felette irodák. A teljes zöld 2691 négyzetméter, amiből szinte az egészet a 2387 négyzetméteres tetőkert adja, míg a ház körüli zöldsáv alig 304 négyzetméter.

Nehéz ebben meglátni a Rózsahegyi Zsanett projektvezető által több helyen is hangoztatott két hektáros parkot futópályával, tanösvénnyel és a terület ipartörténeti múltját megidéző emlékpontokkal, ahogy az 1500-2000 négyzetméteres belső kerteket is.

A negyedben a projekt hivatalos honlapja szerint összesen 2607 lakás épül több mint 146 ezer négyzetméteren több ütemben. A kiadott építési engedélyek egyelőre 1060 lakásról szólnak. Ezeket átadását 2028 decemberére tervezik. A többi 2031-ig épülne meg. Ez legkevesebb 6000 ember beköltözését jelenti a 8,2 hektáros hajdanvolt iparterületre, amelynek környezetében már eddig is több sok lakásos lakóházat húztak fel. (Akad köztük olyan, amely ellen a kerületi önkormányzat pert is indított, mégis megépült.) A lakótornyok mellé ütemezetten mintegy 68 ezer négyzetméternyi iroda épül, ebből körülbelül 10 ezer négyzetméter kereskedelmi funkciót kap. Ennek közel a felét vendéglátóegységek számára is alkalmassá teszik. A projektvezető szerint nem lesz gond az infrastruktúrával, bírni fogja a városrész a plusz terhelést, beleértve az utakat, a közműveket és az óvodákat, iskolákat egészségügyi intézményeket is, egyeztettek a kerülettel, sőt településrendezési szerződést is kötöttek az önkormányzattal. (A XIII. kerületi önkormányzat cikkünk írásáig nem válaszolt.)

A korábbi tervek 1500 lakás építéséről szóltak, igaz, a most engedélyezett irodaterület duplája mellett.

Az irodaépületek között volt 19 emeletes 65 méter magas, 4 külön toronyból álló épület. Ez a fejlesztők által is városképileg jelentősnek tartott elem képezte volna a beépítés csúcsát. Ez egyelőre a kormányhivatal közlése szerint nem épül meg. Cserében a lakóépületek kissé megnyúltak, a korábbi tervek 10-17 szintes tornyokról szóltak, a jelenlegiek 14-19 szintesről.

A kormányhivataltól azt is megtudtuk, hogy a World Aquatics és a lakóépületek fűtését távhővel tervezik, az irodaépület fűtését-hűtését levegős hőszivattyú látja majd. Ezek szerint hiába bízták meg Balázs Attila cégét, hogy termálkutat fúrjon Rahimkulov projektcégének a Southblaze-nek a Láng negyedben. (Balázs Attila geotermikus cége fúrt egyet a Bosnyák tér mögé is, az új kormányzati negyednek, amit egyelőre nem hajlandó átvenni a Tisza-kormány. De a XV. kerület szélére tervezett Szilas Liget nevű falansztert is termálhővel fűtenék.)

Rahimkulov 2021-ben vette meg a volt angyalföldi gyártelepet. A fejlesztést kezdettől fogva erős fideszes kormányzati hátszél tolta. Elsőként nyilvánították rozsdaövezeti akcióterületté, kiemelt státuszt kapott az azzal járó engedélyezési könnyítésekkel. Tavaly augusztusban rá is erősítettek, egy újabb kormányrendelettel további engedményeket adva, így például a használatba vételi engedély úgy is kiadható, ha a helyi építési szabályzatban előírt infrastruktúra fejlesztéseket nem végzik el, a közútkezelői és egyéb hozzájárulásokat elég a használatba vételi eljárás végére beszerezni, a fapótlás is ráér addig. A projektcég 2022-re az összes szükséges engedélyt megkapta.

A projekt mégis elakadt. Mígnem Szijjártó Péter akkor még külügyminiszterként tető alá nem hozta a WA-egyezséget. Az úszószövetség Budapestre telepíti át a székhelyét, cserébe „Magyarország 15 éven keresztül térítésmentesen biztosítja a WA számára a megfelelő elhelyezést”. Az új székházhoz ingyen adta a telket az Orbán-kormány, amit Rahimkulov cégétől, a Southblaze Kft-től vett meg, bár az időközben magyar állampolgárságot szerző orosz milliárdossal az ukrán szankciók miatt nem igazán illene üzletelni.

Az idén bevették az üzletbe Tiborcz István régi jó barátját, Balázs Attilát is. Az erdélyi származású üzletember cége, a Bayer Construct építi fel a Láng Negyedet. Ahol jól hasznosítják a kormány által 5,5 milliárd forinttal támogatott fürdőszoba-összeszerelő üzem termékeit. A Láng Negyed beruházója ugyanis egyértelműen letette voksát az előregyártott technológia mellett. A prémium lakásokban beépített konyha és fürdőszoba lesz. Mondván „a lakások egységesebb minőségben kerülhetnek a vevőkhöz” – magyarázza a projektvezető a fizetett cikkekben. Lefordítjuk: az összes fürdőszoba – a csaknem 200 milliós lakásokban is - ugyanolyan Bayer-üzemben előregyártott fürdőszobabox lesz.

A Láng Negyed projekt összértékét korábban kétmilliárd euróra (jelen árfolyamon cirka 720 milliárd forintra) becsülték. A projekt finanszírozására a Southblaze Kft. 2026 februárjában az addigi legnagyobb magyarországi építőipari kötvénykibocsátást hajtotta végre LÁNG 2031/I néven, 100 milliárd forint össznévértékben.