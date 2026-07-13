Orbán Viktor elutazott az Egyesült Államokba

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Frankfurt;futball-vb 2026;

2026-07-13 10:53:00 CEST

A bukott kormányfő, a Fidesz elnöke a futball-világbajnokság két elődöntőjét, valamint a vasárnapi finálét a helyszínen tekinti meg.

Frankfurtban futottak össze Orbán Viktorral az Index munkatársai, a korábbi miniszterelnök az Egyesült Államokba tartott, hogy a helyszínen tekintse meg a labdarúgó-világbajnokság két elődöntőjét, illetve a vasárnapi finálét.

A bukott kormányfő a frankfurti repülőtéren a portálnak arról, mit gondol, a francia vagy a spanyol csapat örülhet-e Dallasban, azt mondta: ez nagyon nehéz kérdés, nem tud válaszolni, és ugyanez igaz a másik, angol–argentin összecsapásra is. Orbán Viktor szerint a francia a legjobb csapat, de hogy ki nyeri meg a világbajnokságot, az nem ugyanaz.

– Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni

– utalt a Fidesz elnöke az 1954-es döntőre, amikor Puskás Ferencék 3:2-re kikaptak az NSZK-tól.

Az Index azt írja, a korábbi terveknek megfelelően Orbán Viktor a következő mérkőzésekre akar elmenni:

2026. július 14., első elődöntő, Franciaország–Spanyolország – AT&T Stadion, Dallas;

2026. július 15., második elődöntő, Anglia–Argentína – Mercedes-Benz Stadion, Atlanta;