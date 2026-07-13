Tízezerrel többen haltak meg júniusban Európában a hőhullám idején

Európa;hőség;hőhullám;halálozások;

2026-07-13 12:28:00 CEST

Ebből mintegy kilencezren idősebbek voltak 65 évesnél.

Az európai országok több mint 10 ezer többlethalálozást jelentettek a kontinens nyugati részét június végén sújtó hőhullám idején – számolt be róla az az európai országok halálozási adatait összesítő EuroMOMO.

Mintegy 9 ezer fő 65 éven felüli volt a többlethalálozások áldozatai közül – írta az EuroMOMO (European Mortalitiy Monitoring Project). A szélsőséges hőség hőgutát okozva vezethet halálozáshoz, de a meglévő – szív- és érrendszeri vagy légúti – betegségekkel súlyosbítva is halálos kimenetelű lehet, főként az idősebbek esetében.

Lasse Vestergaard, az EuroMOMO adatbázisának otthont adó dán Statens Serum Institut főorvosa merőben szokatlannak nevezte ezt a kiugró mértékű többlethalálozást az évnek ebben a szakaszában. Hozzátette, hogy nehéz lenne mással magyarázni a többlethalálozásokat, mint a rendkívüli hőhullámmal.

A 27 európai ország halálozási statisztikáiból a jelentéshez a június 22. és 28. közötti hét többlethalálozási adatait vették figyelembe. A számok ugyan nem csak a hőhullám okozta hőség miatti halálozásokat mutatták, de a tudósok más jelentős, többlethalálozásokat okozó tényezőt – mint például a koronavírus-járvány – nem találtak. A hőhullám Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és más országokban június végén érte el a csúcspontját. A jelentésben vizsgált európai országok együttes halálozási aránya a június utolsó hetét megelőző nyolc hétben átlagosan heti 500 halálesettel maradt el a szokásos szinttől.

A jelentés szerzői megjegyezték, hogy mivel a következő hetekben egyre több adat érkezik be, a számok ennek fényében még változhatnak. Az EuroMOMO az egyes országokra vonatkozó többlethalálozási adatokat nem közölte, de azt kiemelte, hogy Franciaországban és Belgiumban regisztráltak június utolsó hetében a legnagyobb többlethalálozási arányt.

A belga közegészségügyi intézet, a Sciensano adatai szerint az elmúlt 26 év hőhullámait tekintve az idei alatt történt a legnagyobb arányú többlethalálozás. Egy másik, szintén hétfőn publikált tanulmány becslése szerint Angliában és Walesben 2 700 ember vesztette életét a májusi és júniusi hőhullámok idején a hőséggel összefüggő okok miatt. A halálozások 42 százalékát a globális felmelegedés miatt fokozódó hőhullámok okozták az Imperial College London, a brit Met Office és a London School of Hygiene & Tropical Medicine megállapításai szerint.