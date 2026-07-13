Az OKFŐ teljes körű vizsgálatot indít a szombathelyi kórházban történtek miatt

egészségügy;kórház;vizsgálat;Markusovszky kórház;Szombathely;egészségügyi ellátás;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-07-13 17:50:00 CEST

A Markusovszky kórházban az egyik páciens felesége sokkoló, méltatlan állapotokról számolt be az intézmény falai közt. Az Országos Kórházi Főigazgatóság elvárja, hogy a vizsgálat objektív, átlátható és minden részletre kiterjedő legyen.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) teljes körű vizsgálatot indít a szombathelyi betegellátási eset ügyében – derül ki a hétfőn közzétett közleményükből.

Mint megírtuk, vasárnap derült ki, hogy vizsgálatot indított a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, miután az egyik páciens felesége sokkoló, méltatlan állapotokról számolt be az intézmény falai közt. Közlése szerint férjét több mint öt hete kezelik az intézmény érsebészeti osztályán, ahol több műtéten esett át, mindkét lábát amputálták térd alatt. Csakhogy a teljesen magatehetetlen beteg ellátása során alapvető ápolási feladatok maradtak el, amit fotókkal is bizonyított. Állítása szerint a pácienst egyszer már hazaküldték kanüllel a kézben, katéterrel bekötve, szepszissel, hogy aztán négy nappal később a mentők vigyék vissza a kórházba.

Rápli Róbert, Szombathely tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán korábban úgy reagált, megrendüléssel értesült a történtekről, és azonnal hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához, akitől haladéktalan intézkedést kért annak érdekében, hogy a beteg méltatlan helyzete megszűnjön, és megkapja az állapotának megfelelő, szakszerű és emberséges ellátást. Mint közölte, elvárja az eset teljes körű és sürgős kivizsgálását, a szükséges azonnali intézkedések haladéktalan megtételét, és annak szigorú ellenőrzését, hogy más betegek esetében előfordult-e hasonló mulasztás.

Az ügyben aztán kórház is közleményt adott ki, ebben sajnálatukat fejezték ki, és közölték, hogy belső vizsgálatot rendeltek el az eset valamennyi körülményének teljes körű tisztázása érdekében. Megjegyezték viszont, hogy úgy tudják, a bejegyzést megelőzően sem a beteg, sem a hozzátartozó részéről nem érkezett az intézményhez olyan panasz vagy jelzés, amely a közösségi médiában megfogalmazott kifogásokat tartalmazta volna.

Hétfőn pedig már az OKFŐ is teljes körű vizsgálatot indított. A főigazgatóság közleményében úgy fogalmazott, megrendüléssel értesültek a szombathelyi Markusovszky Kórházban ápolt beteg állapotáról. „Egyetlen beteg sem kerülhet olyan helyzetbe, amely felveti a betegbiztonság sérülésének gyanúját” – írták.

Az OKFŐ elvárja, hogy a vizsgálat objektív, átlátható és minden részletre kiterjedő legyen. A családot a folyamatba be kell vonni, folyamatos tájékoztatásukat biztosítani kell, az érintett egészségügyi dolgozóktól pedig teljes körű együttműködést várnak, az ígéret szerint a vizsgálathoz minden szakmai és módszertani támogatást megadnak.

Azt írták, az első információk alapján egy rendkívül súlyos állapotú, komplex ápolási szükségletű beteg ellátásáról van szó, ami „kiemelkedő szakmai felkészültséget, folyamatos jelenlétet és jelentős ápolói kapacitást igényel”, éppen ezért a vizsgálatnak nemcsak az egyedi eseményre, hanem az azt lehetővé tevő működési és szervezési körülményekre is ki kell terjednie.

Hozzátették, ha a vizsgálat rendszerszintű problémákat tár fel, azokat ki kell javítani, és meg kell akadályozni, hogy hasonló eset bárhol az országban ismét előfordulhasson. Ezért az OKFŐ valamennyi irányítása alá tartozó kórház szakmai és ápolási vezetését arra kéri, hogy soron kívül vizsgálják felül a fokozott ápolási igényű betegek ellátását.

A közleményben emellett köszönetet mondtak valamennyi egészségügyi szakdolgozónak, akik nap mint nap rendkívüli terhelés mellett, sokszor létszámhiányos környezetben végzik munkájukat. „Az OKFŐ a vizsgálat tanulságai alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a feltárt hiányosságok megszűnjenek, a betegbiztonság tovább erősödjön, és hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő” – közölték.