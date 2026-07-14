Ruszin-Szendi Romulusz: Becsukjuk az ajtót az oroszok előtt

Oroszország;Magyar Honvédség;NATO;Finnország;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-07-14 11:09:00 CEST

A miniszter felidézte, hogy a Magyar-kormány bocsánatot kért Finnországtól, amiért az Orbán-kormány késleltette a NATO-csatlakozásukat.

Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót – jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet által szervezett Budapest Energy and Strategy Talks konferencia panelbeszélgetésén a Telex szerint.

Amikor a tárcavezetőt a védelmi prioritásáról kérdezték, elmondta: a legfontosabb a vízió, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, „látni kell a nemzet és a szövetségesek érdekeit és értékeit”. Ruszin-Szendi Romulusz szerint Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségeseinek az érdekeivel, a velük való bizalmat vissza kell építeni. Ezért az új kormány egyik első lépéseként bocsánatot kért egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO-csatlakozását az Orbán-kormány késleltette. Katonaként elfogadhatatlannak tartotta, ahogy az előző kabinet hozzáállt ehhez – jegyezte meg.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint az orosz titkosszolgálat „megpróbált bejönni a hátsó ajtón”. A miniszter elmondta, a Magyar-kormány az orosz-ukrán háború mellett figyelemmel kíséri a közel-keleti konfliktust is. Véget érni azonban csak akkor fognak ezek, ha a kormányzatok, a hadseregek és a társadalmak is véget akar nekik vetni – közölte.

A honvédelmi miniszter azt ígérte, 2035-ig mindenképp teljesíteni fogja a kormány azt a NATO-előírást, hogy minimum a GDP 5 százalékát költsék hadi kiadásokra. Ugyanakkor közölte azt is, hogy jelenleg mások a prioritások. „Higgyék el, én sok pénzt tudnék elkölteni a hadseregre, de nyilván megvan ennek az ideje” – jegyezte meg, hozzátéve, az Orbán-kormánytól megörökölt jelenlegi gazdasági helyzetben az oktatás és az egészségügy élvezik a prioritást. Ami a védelmi fejlesztéseket illeti, a 2017-ben elkezdett technológiai fejlesztések zajlanak, s a cél az, hogy újraépítsék az elmúlt 35 évben elhanyagolt magyar védelmet. Jelenleg több európai védelmi ipari szereplővel is új fejlesztési megállapodások vannak kilátásban, egyúttal hadiipari gyárakat szeretnének Magyarországra hívni.