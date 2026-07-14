Lech Wałęsa nagy hibának tartja, hogy Magyar Péter még egyetlen politikust sem zárt börtönbe a régi rendszerből

Lengyelország;Orbán Viktor;elszámoltatás;Lech Walesa;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-14 19:44:00 CEST

Szerinte Orbán Viktor valószínűleg nem fog visszatérni az Egyesült Államokból.

Nagy hibának nevezte Lech Wałęsa, hogy Magyar Péter még egyetlen politikust sem zárt börtönbe a régi rendszerből - írja a Telex.

A Szolidaritás egykori vezetője Budapesten, az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt a magyarországi kormányváltás utáni helyzetről.

A volt lengyel köztársasági elnök azt mondta, személyesen is megkérdezte Magyar Pétertől, hány embert zárt eddig börtönbe a régi rendszerből. Miután azt a választ kapta, hogy egyet sem, ezt nagy hibának nevezte.

Lech Wałęsa saját hazájának tapasztalatával indokolta álláspontját. Úgy értékelte, Lengyelországban a Jog és Igazságosság vezette kormány 2023 végi leváltása után nem csuktak senkit börtönbe, a régi rezsim pedig elkezdett visszatérni. Ezzel valószínűleg Karol Nawrocki tavalyi elnökválasztási győzelmére utalt.

A lengyel politikus szerint a régi rendszer rengeteg kárt okozott nagyon sok magyarnak, ezért meg kell mutatni, hogy a felelősök megkapják a büntetésüket. Azt mondta, ha az új vezetés nem cselekszik gyorsan és határozottan, a magyar társadalom el fog fordulni tőle, mert úgy látja majd, hogy a demokrácia nem működik, és nem lehet eredményeket elérni.

Magyar Péternek azt mondta, túl lassan dolgozik. Orbán Viktor amerikai útjáról úgy fogalmazott, hogy a volt miniszterelnök valószínűleg nem fog visszatérni. Szerinte ettől az új kormány gyengének fog tűnni, mert nem tudott semmit kezdeni az exkormányfővel. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden ezzel szemben azt közölte, hogy Orbán Viktor július 21-én részt vesz a párt budapesti elnökségi ülésén.

Lech Wałęsa a Sulyok Tamás eltávolítására irányuló alkotmánymódosítást is szükségesnek tartja. Úgy érvelt, hogy ha nem távolítják el az államfőt, mindent meg fog vétózni. A lengyel példára hivatkozva azt mondta, az elnöki ellenállás miatt a kormányzás lehetetlenné válik, ez pedig aláássa a demokráciát. Elismerte ugyanakkor, hogy az eltávolítás kockázatokkal jár.

A demokrácia megerősítéséhez a választott vezetők mandátumát két egymást követő ciklusban korlátozná. Lehetővé tenné a politikusok visszahívását is, de csak akkor, ha az erről szóló petíciót többen támogatják, mint ahány szavazatot az érintett politikus a megválasztásakor kapott. Emellett átláthatóvá tenné a kampányfinanszírozást.