Folytatódik a meleg idő, de országszerte zivatarokra számíthatunk

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-07-15 06:57:00 CEST

Ezeket jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik.

Szórványosan záporok, zivatarok fordulhatnak elő, de az ország nagy részén továbbra sem lesz számottevő csapadék – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szerdán a többórás napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők haladnak kelet, délkelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva. Reggeltől főként a középső országrészben, majd egyre inkább a Dunától keletre, míg a nap második felétől máshol is szórványosan lehetnek záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős, viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge, mérsékelt marad. A zivatarok miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A hőség miatt Békés és Csongrád-Csanád megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.