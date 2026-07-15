Kiderült, ki rendezheti Balásy Gyula cége helyett augusztus 20-át

tűzijáték;augusztus 20.;ünnepi tűzijáték;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-07-15 09:07:00 CEST

Az eredeti összeg kevesebb mint negyedéből, 17,5 milliárd forint helyett szűk 4 milliárdból kihoznák a „csökkentett műszaki tartalmú” állami ünnepséget.

Már bírálati szakaszban van az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozatra az utolsó pillanatban kiírt új közbeszerzés, és mivel az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) által az időszűke miatt hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban talált cég az egyetlen ajánlattevő volt, jó eséllyel a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. kapja a megbízást – írja a HVG.

A lap cikkében felidézte, az új tenderre azért volt szükség, mert bár az ünnepséget még az Orbán-kormány idején, februárban behúzta egy keretszerződés részeként Balásy Gyula cége, a Lounge-csoport működése a folyamatban lévő nyomozás, a számlák zárolása és a végrehajtás megindítása miatt ellehetetlenült, ezért gyorsan találni kellett egy beugró céget, amely képes megrendezni az idei állami ünnepséget tűzijátékostul, családi és zenei programostul, mindössze néhány hét alatt.

A tárgyalásos eljárásba a törvényi előírás szerint három céget hívtak meg, közülük végül csak egy adott be ajánlatot. Az ajánlattevő Hardrock Kft. nettó 3 085 000 800 forintos, azaz bruttó 3,91 milliárdos ajánlatot adott, ami megfelel a Tisza-kormány szándékának, miszerint az eseményt „az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni”.

Ha megkötik a szerződést, akkor a mintegy 4 milliárdos vállalási ár valóban a töredéke lenne annak a pénznek, amit az Orbán-kormány szánt a rendezvényre. A Balásy-féle Lounge Event Kft. ugyanis a megbízásra összesen bruttó 17,5 milliárd forintért szerződött, ebből 5 milliárd lett volna a tűzijáték ára, 12,5 milliárd pedig az egész napos kísérőrendezvényeké.

A közel 4 milliárdos új vállalási ár ugyan a korábbi összeg kevesebb mint negyede, a feladat is kisebb, mivel az új kormány a költséghatékonyság jegyében „csökkentett műszaki tartalomról döntött”. Ez a Belügyminisztérium ígérete szerint azonban „nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt programelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.”

A lap megjegyzi, kicsi, de tapasztalt vállalkozásról van szó, amely az elmúlt években többször is részt vett állami rendezvények megvalósításában.

A 22 éve létező, rendezvénytechnikával, vizuális művészettel foglalkozó Hardrock Kft. ügyvezetője és 51 százalékos tulajdonosa Besnyő Dániel, az egyik legelismertebb magyar fényművész, aki látványtervezőként és vizuális szakemberként olyan hollywoodi filmek munkáiban is részt vett, mint a Dűne vagy a Szárnyas fejvadász 2049.

Cégét sokan az INOTA Fesztiválról ismerik, de az augusztus 20-i ünnepségeken már több alkalommal is vetített a Parlament, illetve a budai Várpalota homlokzatára.

Besnyő Dániel a HVG kérdésére, hogy miként tudják 17,5 milliárdos eredeti ár negyedéért megvalósítani az ünnepséget, azt válaszolta, hogy

„a két összeg nem hasonlítható össze, mivel eltérő beszerzési tárgyról és jelentősen eltérő műszaki tartalomról van szó”.

Az idei koncepció „tudatosan szerényebb, költséghatékonyabb szervezési modellre épül”, a forrásokat pedig elsősorban a közönségélményt meghatározó tartalmi és látványelemekre koncentrálják.

A fő attrakció változatlanul az este 21 órakor kezdődő 30 perces, „filmszerű összművészeti látványshow, amely Magyarország ezeréves történetét meséli el”. Ennek az esti blokknak a része az 1500 drónt felvonultató drónshow, amely „a koncepció szerinti nemzeti és történelmi motívumokat (például Turul-madár, lovas motívumok, nemzeti jelképek) jelenít meg”. Az esti show része a Parlament fényfestése, a Margit híd és a Lánchíd kivilágítása, valamint a tűzijáték, ezen viszont spórolnak, mert a produkciós terület a tavalyi harmada lesz – 9 helyett 3 uszály – és a megszokottnál rövidebb, 10 perces lesz, kiegészülve 2-5 perces görögtűzzel. Az esti ünnepséget idén kizárólag a Margit híd és a Lánchíd közötti, 1,5 kilométeres Duna-szakaszon rendezik meg.