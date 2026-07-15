Epstein bűntársa állítja, hogy jogtalanul ítélték el

Ghislaine Maxwell több mint két éven át segítette az amerikai Igazságügyi Minisztériumot annak az ügynek a felderítésében, amely végül húsz év börtönbe juttatta. Most azonban éppen ezekre a dokumentumokra hivatkozva állítja, hogy jogtalanul ítélték el.
A 64 éves Maxwell a texasi Bryan szövetségi börtöntáborból nyújtotta be júniusban a módosított „habeas corpus” (ez általában garantálja, hogy senkit sem lehet törvényes vád vagy bírósági határozat nélkül letartóztatni) kérelmét. Ebben azt állítja, hogy az Epstein-akták „Átláthatósági Törvénye” alapján nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi dokumentum olyan eljárási jogsértéseket tár fel, amelyek alapján a 2021-es, ember- és szexkereskedelem ügyében ellene hozott ítélet „érvénytelen, megalapozatlan és jogilag tarthatatlan” – számolt be róla az ABC News.
A beadványt ügyvéd nélkül nyújtotta be, mivel az amerikai legfelsőbb bíróság 2024 októberében elutasította a fellebbezését. Az ügyet vizsgáló Paul Engelmayer manhattani szövetségi bíró egyelőre nem reagált a beadványra.Epstein-akták: szivárog az igazság, sok befolyásos ember érdeke sérül, de tisztán látni mégsem lehet
Maxwell legfőbb érve, hogy szelektíven folytattak le bizonyos személyek ellen büntetőeljárást. Konkrétan: állítása szerint Jeffrey Epstein 29 ismerőse – köztük 25 férfi és négy feltételezett bűntárs – az igazságügyi minisztériummal kötött titkos megállapodások révén mentesült a szövetségi büntetőeljárás alól. Őt elítélték, őket viszont nem. Maxwell szerint ez kimeríti az egyenlőtlen bánásmód fogalmát. Úgy tálalja, hogy egyetlen észszerű esküdtszéki tag sem ítélte volna el, ha ezek a dokumentumok a tárgyalás során rendelkezésre álltak volna – áll a beadványában. Alkotmányos kifogásának fontos része az áldozatokat képviselő ügyvédek szerepe. Maxwell szerint az Epstein áldozatait képviselő jogászok a gyakorlatban ügyészként, illetve a kormányzat megbízottjaiként működtek közre, és úgy véli, hogy ezt a most nyilvánosságra került dokumentumok is alátámasztják.
Emellett azt is állítja, hogy az ügyészek elmulasztották kihallgatni Leslie Wexnert, a Victoria’s Secret milliárdos tualjdonosát, aki egykor Jeffrey Epsteint bízta meg személyes pénzügyeinek kezelésével. Mindemellett azt is állítja Maxwell, hogy a tárgyalásokon hamis tanúvallomások is elhangzottak.
Ghislaine Maxwell úgy tudja, hogy a szexpredátor Epstein 29 társával titkos alkut kötött az igazságügyi tárca. Épp ma kezdődik a megbízott tárcavezető kongresszusi meghallgatása, amely beiktatásának kötelező eleme.
A Jay Clayton által képviselt ügyészség szerint Maxwell érvei elkésettek, és jogilag megalapozatlanok. Az ügyészek szerint állításai „jobb esetben is spekulatívak”, félreértelmezik a tényeket és a jogszabályokat, valamint nem bizonyítják, hogy a tárgyalása tisztességtelen lett volna – írta az NBC News. S megjegyzi azt is, hogy Maxwell jogi mozgásterét jelentősen korlátozza, hogy például a börtönben nincs internet-hozzáférése, ezért a beadványában idézett dokumentumokról csak sajtóbeszámolókból értesülhetett. Engelmayer bíró ugyanis elutasította azt a korábbi kérelmét, hogy közvetlen hozzáférést kapjon az Igazságügyi Minisztérium több mint hárommillió Epstein-dokumentumához. Az Igazságügyi Minisztérium nem mellesleg továbbra is ellenzi az akták fontos részeinek kitakarás nélküli nyilvánosságra hozatalát, még bírósági végzés ellenére is.
Todd Blanche, a megbízott igazságügyi miniszter és Emmet Sullivan, a szövetségi bíró között továbbra is vita van arról, mit kell és mit lehet az aktákból kitakarni. Előbbi bizonyos „kínzóvideókra”, valamint kiskorúakat érintő szexuális cselekményekre hivatkozik érvelésében. Ez a jogi vita közvetlenül összefügg Maxwell beadványával. Maxwell azt állítja, a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy az iratok titkosak maradjanak. Maxwell ugyan eleget tett a kongresszusi meghallgatását szorgalmazó eljárásnak, de az alkotmány ötödik kiegészítésére hivatkozva megtagadta a tanúvallomást. Ügyvédje szerint kész lenne válaszolni a kérdésekre, ha Donald Trump elnök kegyelmet adna neki. Trump nem zárta ki a kegyelem lehetőségét, de nyilvánosan semmilyen ígéretet nem tett.
Maxwell beadványának ellentmondásossága egyelőre tisztázásra vár, hisz egyrészt nem nevezi meg azt a bizonyos 29 személyt, akik szerinte titkos egyezségre jutottak az igazságügyi tárcával. Másrészt arra hivatkozik, hogy épp a kitakarások nem teszik ezt lehetővé. Erre alapozza állítását, miszerint az ellene emelt vád szabálytalan volt.Epstein-ügy: meghallgatták Clinton-házaspártEpstein-botrány: lemondott a davosi Világgazdasági Fórum elnökeLetartóztatták az Epstein-ügyben érintett Peter Mandelsont, aki miatt a brit miniszterelnök széke is inog