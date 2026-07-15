Epstein bűntársa állítja, hogy jogtalanul ítélték el

börtönbüntetés;Jeffrey Epstein;Ghislaine Maxwell;

2026-07-15 20:14:00 CEST

Ma kezdődik az amerikai kongresszus igazságügyi bizottságában Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter meghallgatása, amely része a beiktatásához szükséges procedúrának. A meghallgatás egyik sarkalatos pontja lehet a 2019-es Epstein-ügy, legfőképp annak ismeretében, hogy Ghislaine Maxwell, akit a szexpredátor bűntársaként 20 évre ítéltek, azt állítja, hogy az igazságügyi tárca titkos megállapodást kötött Epstein 29 ismerősével, köztük négy bűntársával.

Ghislaine Maxwell több mint két éven át segítette az amerikai Igazságügyi Minisztériumot annak az ügynek a felderítésében, amely végül húsz év börtönbe juttatta. Most azonban éppen ezekre a dokumentumokra hivatkozva állítja, hogy jogtalanul ítélték el.

A 64 éves Maxwell a texasi Bryan szövetségi börtöntáborból nyújtotta be júniusban a módosított „habeas corpus” (ez általában garantálja, hogy senkit sem lehet törvényes vád vagy bírósági határozat nélkül letartóztatni) kérelmét. Ebben azt állítja, hogy az Epstein-akták „Átláthatósági Törvénye” alapján nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi dokumentum olyan eljárási jogsértéseket tár fel, amelyek alapján a 2021-es, ember- és szexkereskedelem ügyében ellene hozott ítélet „érvénytelen, megalapozatlan és jogilag tarthatatlan” – számolt be róla az ABC News.

A beadványt ügyvéd nélkül nyújtotta be, mivel az amerikai legfelsőbb bíróság 2024 októberében elutasította a fellebbezését. Az ügyet vizsgáló Paul Engelmayer manhattani szövetségi bíró egyelőre nem reagált a beadványra.

Maxwell legfőbb érve, hogy szelektíven folytattak le bizonyos személyek ellen büntetőeljárást. Konkrétan: állítása szerint Jeffrey Epstein 29 ismerőse – köztük 25 férfi és négy feltételezett bűntárs – az igazságügyi minisztériummal kötött titkos megállapodások révén mentesült a szövetségi büntetőeljárás alól. Őt elítélték, őket viszont nem. Maxwell szerint ez kimeríti az egyenlőtlen bánásmód fogalmát. Úgy tálalja, hogy egyetlen észszerű esküdtszéki tag sem ítélte volna el, ha ezek a dokumentumok a tárgyalás során rendelkezésre álltak volna – áll a beadványában. Alkotmányos kifogásának fontos része az áldozatokat képviselő ügyvédek szerepe. Maxwell szerint az Epstein áldozatait képviselő jogászok a gyakorlatban ügyészként, illetve a kormányzat megbízottjaiként működtek közre, és úgy véli, hogy ezt a most nyilvánosságra került dokumentumok is alátámasztják.

Emellett azt is állítja, hogy az ügyészek elmulasztották kihallgatni Leslie Wexnert, a Victoria’s Secret milliárdos tualjdonosát, aki egykor Jeffrey Epsteint bízta meg személyes pénzügyeinek kezelésével. Mindemellett azt is állítja Maxwell, hogy a tárgyalásokon hamis tanúvallomások is elhangzottak.

Ghislaine Maxwell úgy tudja, hogy a szexpredátor Epstein 29 társával titkos alkut kötött az igazságügyi tárca. Épp ma kezdődik a megbízott tárcavezető kongresszusi meghallgatása, amely beiktatásának kötelező eleme.

A Jay Clayton által képviselt ügyészség szerint Maxwell érvei elkésettek, és jogilag megalapozatlanok. Az ügyészek szerint állításai „jobb esetben is spekulatívak”, félreértelmezik a tényeket és a jogszabályokat, valamint nem bizonyítják, hogy a tárgyalása tisztességtelen lett volna – írta az NBC News. S megjegyzi azt is, hogy Maxwell jogi mozgásterét jelentősen korlátozza, hogy például a börtönben nincs internet-hozzáférése, ezért a beadványában idézett dokumentumokról csak sajtóbeszámolókból értesülhetett. Engelmayer bíró ugyanis elutasította azt a korábbi kérelmét, hogy közvetlen hozzáférést kapjon az Igazságügyi Minisztérium több mint hárommillió Epstein-dokumentumához. Az Igazságügyi Minisztérium nem mellesleg továbbra is ellenzi az akták fontos részeinek kitakarás nélküli nyilvánosságra hozatalát, még bírósági végzés ellenére is.

Todd Blanche, a megbízott igazságügyi miniszter és Emmet Sullivan, a szövetségi bíró között továbbra is vita van arról, mit kell és mit lehet az aktákból kitakarni. Előbbi bizonyos „kínzóvideókra”, valamint kiskorúakat érintő szexuális cselekményekre hivatkozik érvelésében. Ez a jogi vita közvetlenül összefügg Maxwell beadványával. Maxwell azt állítja, a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy az iratok titkosak maradjanak. Maxwell ugyan eleget tett a kongresszusi meghallgatását szorgalmazó eljárásnak, de az alkotmány ötödik kiegészítésére hivatkozva megtagadta a tanúvallomást. Ügyvédje szerint kész lenne válaszolni a kérdésekre, ha Donald Trump elnök kegyelmet adna neki. Trump nem zárta ki a kegyelem lehetőségét, de nyilvánosan semmilyen ígéretet nem tett.

Maxwell beadványának ellentmondásossága egyelőre tisztázásra vár, hisz egyrészt nem nevezi meg azt a bizonyos 29 személyt, akik szerinte titkos egyezségre jutottak az igazságügyi tárcával. Másrészt arra hivatkozik, hogy épp a kitakarások nem teszik ezt lehetővé. Erre alapozza állítását, miszerint az ellene emelt vád szabálytalan volt.