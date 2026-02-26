Epstein-botrány: lemondott a davosi Világgazdasági Fórum elnöke

lemondás;Davos;Norvégia;Világgazdasági Fórum;Jeffrey Epstein;

2026-02-26 17:03:00 CET

Borge Brende, aki korábban Norvégia külügyminisztere volt, néhány héttel azután mondott le, hogy a szervezet független vizsgálatot indított a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

Lemondott tisztségéről csütörtökön Borge Brende, a davosi Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatója, néhány héttel azután, hogy a szervezet független vizsgálatot indított a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

A 2026 januárjában közzétett Epstein-dokumentumok szerint Brende 2018-ban és 2019-ben legalább három alkalommal vett részt üzleti vacsorán Epstein New York-i házában, emellett több mint 100 emailt és SMS-t váltott a pedofília miatt elítélt üzletemberrel. Brende elismerte a kapcsolatot, de állítása szerint nem volt tudomása Epstein múltjáról és bűncselekményeiről.

„Alapos mérlegelést követően úgy döntöttem, hogy lemondok a Világgazdasági Fórum elnök-vezérigazgatói tisztségéről. Az itt eltöltött nyolc és fél év rendkívül meghatározó volt számomra” – közölte Brende. Hozzátette: hálás a kollégáival és partnereivel folytatott együttműködésért, és úgy véli, eljött az idő, hogy a fórum zavartalanul folytathassa munkáját. Borge Brende, aki korábban Norvégia külügyminisztere volt, nyilatkozatában nem tett említést Epsteinről.

A genfi székhelyű szervezet társelnökei, Andre Hoffmann és Larry Fink külön közleményben közölték, hogy a Brende és Epstein közötti kapcsolatot vizsgáló, külső jogi szakértők által lefolytatott független eljárás lezárult. Megállapításuk szerint a korábban ismertetett tényeken túl nem merültek fel további aggályok. A társelnökök bejelentés szerint Alois Zwinggi veszi át ideiglenesen az elnök-vezérigazgatói feladatokat, az átmenetet pedig a fórum kuratóriuma felügyeli, beleértve egy állandó utód kiválasztásának folyamatát is.

Mint ismert, Jeffrey Epstein fiatal nők – nem egyszer gyerekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt. Az Epstein-aktákkal lapunk több cikkben is részletesen foglalkozott: