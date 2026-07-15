Hajdu János szerint őt Farkas Örs tájékoztatta az aranykonvojról

Hajdu János;TEK;Farkas Örs;aranykonvoj;

2026-07-15 10:03:00 CEST

A 444 által megszerzett dokumentum szerint az ügyészek rá sem kérdeztek arra, hogy az akció során Hajdu tényleg kapott-e instrukciókat telefonon Orbán Viktor akkori miniszterelnöktől.

Csak két nappal a rajtaütés előtt, március 3-án tájékoztatta a polgári hírszerzést folytató Információs Hivatal (IH) épületében Farkas Örs titkosszolgálati államtitkár Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) exfőigazgatóját az aranykonvojügyről – ez áll a 444 szerint Hajdu állítólagos 24 oldalas kihallgatási jegyzőkönyvében, amit a hírportál megszerzett.

A dokumentum szerint az ügyészek rá sem kérdeztek arra, hogy az akció során Hajdu tényleg kapott-e instrukciókat telefonon Orbán Viktor akkori miniszterelnöktől. (A 444 korábban azt lebegtette, hogy „tanúvallomások szólhatnak arról, hogy Hajdu az akció során Orbánnal egyeztetett”.)

Hajdu – a portál által megszerzett – vallomásából

az is kiderült, hogy a titkosszolgálatok tisztában voltak azzal, az ukrán konvoj nem illegális tevékenységet végez, csak „szabálytalanul” szállít pénzt.

A TEK egykori vezetője a március 3-ai megbeszélésről egyedül Farkas Örs nevét tudta felidézni, míg a többi résztvevőről úgy fogalmazott, hogy ott volt „egy úr, akinek a nevét nem fogom tudni, de ő a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjének a helyettese, valamint két másik úr, akit én nem ismertem”.

Hajdu szerint az ellene felhozott gyanú – miszerint sanyargatta a hét elfogott ukrán pénzszállítót, nem engedte meg, hogy a NAV épületében, kihallgatás közben levegyék a bilincset – csak egy „vaskos félreértésből fakadt.”

A félreértés abból fakadt – mondta Hajdu –, hogy amikor az egyik eljáró TEK-es parancsnok megkérdezte tőle, levehetik-e a bilincset, akkor a TEK volt főnöke azt hitte, ez két ukrán pénzszállítóra vonatkozik, akiket elő akartak állítani a lefoglalt pénzszállító autók hatósági szemléjére. Hajdu erre közölte, hogy „nem”, mivel az elfogott személyek NAV-objektumon belül történő mozgatása csak bilincsben történhet.

„Se tanút, se gyanúsítottat nem hallgatunk ki bilincsbe, ezt mindenki tudja. Ez egy általános megállapítás a részemről”

– olvasható a 444 szerint Hajdu tanúvallomásában.

Mint ismert, a Rogán Antal bukott miniszter felügyelete alatt álló titkosszolgálatok felderítése, majd feljelentése nyomán a TEK március 5-én, az alacskai pihenőnél rajtaütött az ukrán Oscsadbank pénzszállító konvoján. Az éppen (furcsa mód) fegyvertelen ukrán pénzszállítókat ezután a NAV egyik objektumába szállították, a konvojban talált 27 milliárd forintnyi értéket pedig lefoglalták, majd utólag az Országgyűlés fideszes többsége törvényesítette az eljárást, lefoglalta az ukrán takarékbank pénzét.

Az akciót az Orbán-kormány kezdettől propagandacélra használta, azt állította, hogy az ügyben pénzmosás történhetett, és azt sejtette, azt az – amúgy szakmailag nonszensz – állítást sulykolva, hogy Ukrajna így, közúton szállított pénzből akarta volna finanszírozni a Tisza Pártot.

A márciusban lefoglalt ukrán vagyont végül a kormányváltás után májusban a NAV visszaadta Ukrajnának. Az elfogott hét ukrán pénzügyőr pedig feljelentést tett. Az ügyben eddig egyedül a rajtaütést végrehajtó TEK exvezetőjét, Hajdu Jánost gyanúsították meg a fogvatartottak sanyargatásával.

A 444 május végén egy állítólagos ügyészségi dokumentumot is megszerzett, ami megállapította, hogy az ügyben döntést hozók Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója és Demeter Tamás, a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese voltak.

A portál által megszerzett ügyészségi dokumentumokban a titkosszolgálatokat felügyelő, Farkas Örs közvetlen főnöke Rogán Antal propagandaminiszter felelőssége valahogy eddig nem merült fel.