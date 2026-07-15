Felmondja a Balásy-féle Lounge-csoporttal kötött két, összesen 150 milliárd forint értékű megállapodását a kommunikációs hivatal

Belügyminisztérium;Nemzeti Kommunikációs Hivatal;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-07-15 11:46:00 CEST

Az egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előlegfizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat felülvizsgálják.

Felmondja a Lounge-csoporttal kötött két, egyenként nettó 75 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal.

A Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel azt közölte, hogy a felmondásra a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelmének szükségességére tekintettel kerül sor. A tárca hozzátette,

az érintett állami szervezetek a keretmegállapodások alapján megkötött egyedi szerződéseket, a folyamatban lévő megrendeléseket, az előlegfizetéseket, a teljesítéseket és az elszámolásokat egyenként is felülvizsgálják.

A közlemény mindemellett kiemeli, hogy a Belügyminisztérium és a kormány elkötelezett a nemzeti vagyon és a közpénzek védelme, az átlátható állami gazdálkodás, a valódi piaci verseny és a korábbi döntések teljes körű elszámoltathatósága mellett.

Mint ismert, Balásy Gyula, a NER propaganda-közbeszerzéseit sorra nyerő cégcsoport vezetője május elején adott pityergős interjút a Kontrollnak, amelyben felajánlotta az állam számára rendezvényszervezési, kommunikációs- és médiavásárlással foglalkozó cégcsoportját. Szintén ebben a beszélgetésben erősítette meg, hogy a vállalkozásai folyószámláit április 27-én a NAV befagyasztotta.