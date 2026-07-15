Megszűnik a Demeter Szilárd által vezetett Magyar Kultúráért Alapítvány

finanszírozás;Demeter Szilárd;Magyar Kultúráért Alapítvány;

2026-07-15 11:42:00 CEST

Arra a sorsra jut, mint számos KEKVA alapítvány, megszüntetik a Demeter Szilárd vezetésével működő szervezetet.

A Magyar Közlöny kedd este hozta nyilvánosságra a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (KEKVA) és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos fejleményeket.

Július 31-től megszűnnek az alábbiak:

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány

A MOL – Új Európa Alapítvány

A Hauszmann Alapítvány

A Közép-európai Oktatási Alapítvány

A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány

A Batthyány Lajos Alapítvány

A Mathias Corvinus Collegium

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

A Makovecz Campus Alapítvány

A Tudás-Tér Alapítvány

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

A Polgári Művelődésért Oktatási Kulturális és Tudományos Alapítvány

Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány

A ZalaZONE Alapítvány

A Magyar Kultúráért Alapítvány

Utóbbi alapítványt 2021-ben kultúrstratégiai jelentőségű tevékenységek finanszírozására hozta létre a leköszönt Orbán-kormány. A feladatai között szerepelt egyes kulturális intézmények, szervezetek és programok támogatása, kulturális ösztöndíjak kezelése. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Demeter Szilárd, tagjai között pedig olyan, a NER kultúrpolitikájában meghatározó szereplők is jelen voltak, mint Békés Márton, a a XXI. Század Intézet igazgatója vagy Závogyán Magdolna, volt kultúráért felelős államtitkár.

A választásokat követően a Magyar Hang szúrta ki, hogy az alapítvány 9 milliárd forintnyi támogatást kapott még április 12-e előtt a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól.

Akkor Demeter Szilárd úgy fogalmazott, hajlandóak visszaadni a támogatást, amennyiben igényt tart rá a Tisza-kormány. Demeter június 1-jétől távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, akkor megjegyezte, a Magyar Kultúráért Alapítvány élén addig maradna, amíg az meg nem szűnik. Egyelőre hivatalos lemondását nem jelentette be.

Az országgyűlés június közepén szavazott arról az Alaptörvény-módosításról, amely a KEKVA alapítványok megszűnésének első lépése volt. A Tisza-kormány azzal indokolta döntését, hogy ezek az alapítványok úgy működtek, mintha magánkézben lennének, miközben állami vagyont kezeltek, több esetben politikai feladatok ellátására. (Ez több mint 3000 milliárd forintnyi közpénzt jelentett.) A megszűnési folyamathoz minden alapítványnál elszámolási biztosokat jelölnek majd ki.