finanszírozás;Demeter Szilárd;Magyar Kultúráért Alapítvány;

Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről távozva megjegyezte, a Magyar Kultúráért Alapítvány élén addig maradna, amíg az meg nem szűnik. Egyelőre hivatalos lemondását nem jelentette be.

Megszűnik a Demeter Szilárd által vezetett Magyar Kultúráért Alapítvány

Arra a sorsra jut, mint számos KEKVA alapítvány, megszüntetik a Demeter Szilárd vezetésével működő szervezetet.

A Magyar Közlöny kedd este hozta nyilvánosságra a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (KEKVA) és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos fejleményeket. 

 Július 31-től megszűnnek az alábbiak:

  • A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány

  • A MOL – Új Európa Alapítvány

  • A Hauszmann Alapítvány

  • A Közép-európai Oktatási Alapítvány

  • A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány

  • A Batthyány Lajos Alapítvány

  • A Mathias Corvinus Collegium

  • A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

  • A Makovecz Campus Alapítvány

  • A Tudás-Tér Alapítvány

  • A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

  • A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

  • A Polgári Művelődésért Oktatási Kulturális és Tudományos Alapítvány

  • Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány

  • A ZalaZONE Alapítvány

  • A Magyar Kultúráért Alapítvány

Utóbbi alapítványt 2021-ben kultúrstratégiai jelentőségű tevékenységek finanszírozására hozta létre a leköszönt Orbán-kormány. A feladatai között szerepelt egyes kulturális intézmények, szervezetek és programok támogatása, kulturális ösztöndíjak kezelése. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Demeter Szilárd, tagjai között pedig olyan, a NER kultúrpolitikájában meghatározó szereplők is jelen voltak, mint Békés Márton, a a XXI. Század Intézet igazgatója vagy Závogyán Magdolna, volt kultúráért felelős államtitkár.

A választásokat követően a Magyar Hang szúrta ki, hogy az alapítvány 9 milliárd forintnyi támogatást kapott még április 12-e előtt a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. 

Akkor Demeter Szilárd úgy fogalmazott, hajlandóak visszaadni a támogatást, amennyiben igényt tart rá a Tisza-kormány. Demeter június 1-jétől távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, akkor megjegyezte, a Magyar Kultúráért Alapítvány élén addig maradna, amíg az meg nem szűnik. Egyelőre hivatalos lemondását nem jelentette be.

Az országgyűlés június közepén szavazott arról az Alaptörvény-módosításról, amely a KEKVA alapítványok megszűnésének első lépése volt. A Tisza-kormány azzal indokolta döntését, hogy ezek az alapítványok úgy működtek, mintha magánkézben lennének, miközben állami vagyont kezeltek, több esetben politikai feladatok ellátására. (Ez több mint 3000 milliárd forintnyi közpénzt jelentett.) A megszűnési folyamathoz minden alapítványnál elszámolási biztosokat jelölnek majd ki.

Előreláthatólag ősszel érkezik a csaknem 50 éves U2 új albuma, az első dal alapján pedig szokatlanul kevés szó esik majd politikáról és társadalmi ügyekről.