Hivatalos: megszűnik az MCC alapítványa

megszüntetés;Orbán Balázs;Mathias Corvinus Collegium;kekva;MCC;Ruff Bálint;

2026-07-06 16:00:00 CEST

Az elmúlt években közpénzmilliárdokkal kitömött tehetséggondozással foglalkozó intézmény alapítványának korábbi kuratóriumi elnöke, Orbán Balázs „értelmetlen pusztítást, rombolást és bosszút” emleget.

Július 31. napjával megszünteti a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt az állam nevében az alapítói jogokat gyakorló Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter – derül ki abból a határozatból, amelyet Orbán Balázs osztott meg hétfőn a Facebook-oldalán.

Az Országgyűlés június közepén egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és más közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) életét. A kekvákról elfogadott alaptörvény-módosításban azt rögzítették, hogy a kekvák alapítói jogait az állam gyakorolja, továbbá, hogy a kekvák megszüntetése után az államra a korábban az államtól kapott vagyon visszaszáll.

Orbán Viktor volt politikai igazgatója, a parlamenti választáson a kormányzás jogát elveszítő Fidesz kampányfőnöke június 19-én mondott le a Fidesz káderképzőjeként is emlegetett, több százmilliárd forint közpénzzel támogatott intézmény alapítványának kuratóriumi elnöki pozíciójáról.

Egy június 29-én megjelent kormányhatározat pedig azt is kimondta, mely miniszterek gyakorolják a jövőben az alapítói jogot a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó alapítványok felett. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került, aki az Orbán Balázs által megosztott határozat alapján július 2-án döntött annak megszüntetéséről.

„Megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt – ez lett az egyik legfontosabb programpontja az új kormánynak, miután hatalmat kapott. 30 helyszínt bezáratni, 8000 diákot elküldeni, több száz tanárt elbocsátani, kutatást leállítani, intézetet beszántani, vitakört felszámolni, nemzetközi ösztöndíjat visszavonni, kollégiumi helyeket elvenni, hazai és határon túli táborokat eltörölni” – kommentálta a döntést posztjában Orbán Balázs, majd „értelmetlen pusztítást, rombolást és bosszút” emlegetett, aminek elszenvedői szerinte nem politikusok, hanem fiatalok, szülők, pedagógusok, vagyis egyszerű átlagemberek.