Magyar Péter: A Fidesz az uniós források felszabadítása ellen lobbizik Brüsszelben

Fidesz;Európai Bizottság;Brüsszel;Deutsch Tamás;Alaptörvény-módosítás;Magyar Péter;

2026-07-15 12:58:00 CEST

„Elképesztő mélységekben a Fidesz” – közölte a miniszterelnök, miután a minap az ellenzéki párt a 17. Alaptörvény-módosítás miatt ahhoz az Európai Bizottsághoz rohant segítségért, amely testületet korábban az első számú közellenségének kiáltotta ki.

„Elképesztő mélységekben a Fidesz: az eddig ellenségnek beállított Brüsszelben, az Alaptörvény módosításra hivatkozva azért lobbiznak, hogy a magyarok ne kapják meg az uniós forrásokat” – közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

A kormányfő ezzel arra reagált, hogy a minap az ellenzéki párt a 17. Alaptörvény-módosítás miatt ahhoz az Európai Bizottsághoz rohant segítségért, amely testülettel szemben nemrég még gyűlöletplakátokon uszított. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője ugyanis hétfőn bejelentette, hogy sürgősségi kérdéssel fordul az Európai Bizottsághoz a Tisza-kormány „nyílt alkotmányos puccsával kapcsolatban a brüsszeli testület hallgatása miatt”.

Megfogalmazása szerint „közel félszáz patrióta, konzervatív és szuverenista európai parlamenti képviselőtársával” együtt azt kifogásolják, hogy a tervezett módosítások „sértik a legalapvetőbb demokratikus és alkotmányos elveket”, valamint hogy „Európában példátlan módon a módosítások azonnali hatállyal, személyre szabott jogalkotással távolítanák el a jogszerűen megválasztott köztársasági elnököt évekkel megbízatásának lejárta előtt”.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert Deutsch Tamás nemrég még rendszeresen kritizálta az Európai Bizottságot, amiért a jogállamisági eljárás során befagyasztott uniós pénzeket. Ezt korábban politikai zsarolóeszköznek és büntetőakciónak nevezte, és úgy érvelt, hogy a Soros-hálózat „jogállamisági dzsihádot” folytatott Magyarország ellen, mert „a polgárok nagy többségének támogatásával” olyan kormányzati politikát valósítanak meg a döntéshozók, amely nemet mond „a Brüsszelből induló birodalmi” törekvésekre. Nem mellesleg a Fidesz éveken át uszított az Európai Bizottság ellen az Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, korábban pedig az elődjét, Jean-Claude Junckert mutató gyűlöletplakátokon.