Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.
Nagy sikerrel, remek eredményekkel zárult a XII. Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyet utolsó alkalommal rendeztek Székesfehérváron.
A női 400 méteren győztes Shaunae Miller-Uibo, valamint a férfi távolugrásban nyertes Jeff Henderson személyében két újabb riói olimpiai bajnok indulását jelentették be csütörtökön a július 4-i székesfehérvári Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj szervezői.
Az olimpiai bajnoki, a világbajnoki, a fedett világbajnoki és a fedett Európa-bajnoki cím védője is indul női súlylökésben július 18-án a Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjon.