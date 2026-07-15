Garri Kaszparov szerint Oroszország a balti államokban tesztelheti a NATO-t

Oroszország Lettországban vagy Észtországban hajthat végre katonai behatolást, hogy próbára tegye a NATO, különösen az Egyesült Államok reagálását - mondta Garri Kaszparov a Politicónak.
A száműzetésben élő orosz ellenzéki aktivista, volt sakkvilágbajnok arra számít, hogy Vlagyimir Putyin a szeptemberi orosz parlamenti választás után inkább tovább élezi a konfliktust, mintsem békét köt Ukrajnával.
Értékelése szerint a Moszkvára nehezedő fokozódó nyomás nem kompromisszumra, hanem újabb provokációra ösztönözheti az orosz elnököt. Emlékeztetett, Vlagyimir Putyin mindig is eszkalációval reagált, amikor veszélyben érezte a helyzetét.Nagyon rossz hírt kapott Vlagyimir Putyin a benzinkatasztrófája melléVlagyimir Putyin: Oroszország nehéz időket él át, de ez segít megízlelni, mit jelent orosz állampolgárnak lenni
Garri Kaszparov úgy látja, egy Oroszország veresége nélkül megkötött megállapodás csak időt adna Moszkvának az erői újjászervezésére. Figyelmeztetését arra is alapozta, hogy az orosz kormány olyan jogszabály-változtatást javasolt, amely az eddig kötelező orvosi vizsgálat eltörlésével megkönnyítené a katonák mozgósítását.
Ukrajna fokozta az orosz katonai logisztikai és energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrajna abban bízik, hogy ezek az akciók kedvezőbb tárgyalási helyzetet teremthetnek. Garri Kaszparov úgy véli, a Moszkvára nehezedő fokozódó nyomás inkább eszkalációra és a Nyugat újabb próbára tételére késztetheti Vlagyimir Putyint.Minden reális forgatókönyv azt diktálná, hogy Oroszország ne folytassa a háborút, kár, hogy ezt Vlagyimir Putyin nem így látja