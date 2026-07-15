Oroszország;NATO;Ukrajna;háború;Baltikum;Garri Kaszparov;

2026-07-15 20:38:00 CEST

Garri Kaszparov szerint Oroszország a balti államokban tesztelheti a NATO-t

Úgy véli, Vlagyimir Putyin a szeptemberi parlamenti választás után nagyobb valószínűséggel fokozza tovább a háborút, mint hogy békemegállapodást kössön Ukrajnával.