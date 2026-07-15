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Garri Kaszparov - Korábbi felvétel

Garri Kaszparov szerint Oroszország a balti államokban tesztelheti a NATO-t

Úgy véli, Vlagyimir Putyin a szeptemberi parlamenti választás után nagyobb valószínűséggel fokozza tovább a háborút, mint hogy békemegállapodást kössön Ukrajnával.

Oroszország Lettországban vagy Észtországban hajthat végre katonai behatolást, hogy próbára tegye a NATO,  különösen az Egyesült Államok reagálását - mondta Garri Kaszparov a Politicónak.

A száműzetésben élő orosz ellenzéki aktivista, volt sakkvilágbajnok  arra számít, hogy Vlagyimir Putyin a szeptemberi orosz parlamenti választás után inkább tovább élezi a konfliktust, mintsem békét köt Ukrajnával.

Értékelése szerint a Moszkvára nehezedő fokozódó nyomás nem kompromisszumra, hanem újabb provokációra ösztönözheti az orosz elnököt. Emlékeztetett, Vlagyimir Putyin mindig is eszkalációval reagált, amikor veszélyben érezte a helyzetét.

Garri Kaszparov úgy látja, egy Oroszország veresége nélkül megkötött megállapodás csak időt adna Moszkvának az erői újjászervezésére. Figyelmeztetését arra is alapozta, hogy az orosz kormány olyan jogszabály-változtatást javasolt, amely az eddig kötelező orvosi vizsgálat eltörlésével megkönnyítené a katonák mozgósítását.

Ukrajna fokozta az orosz katonai logisztikai és energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrajna abban bízik, hogy ezek az akciók kedvezőbb tárgyalási helyzetet teremthetnek. Garri  Kaszparov úgy véli, a Moszkvára nehezedő fokozódó nyomás inkább eszkalációra és a Nyugat újabb próbára tételére késztetheti Vlagyimir Putyint.

A State Department kiírt egy ötmillió dolláros pályázatot a „nemzeti szuverenitással, migrációval, cenzúrával és a politikailag motivált bírósági eljárásokkal kapcsolatos kihívások” elleni küzdelemre. Donald Trump adminisztrációja számára még mindig az orbáni Magyarország az a modell, ahogyan egész Európának működnie kellene.