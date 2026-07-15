A XIII. kerület polgármestere egyszerre bírálta Karácsony Gergelyt és Vitézy Dávidot, szerinte új Hős utcát hoztak létre

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Tóth József;Rákosrendező;XIII. kerület;

2026-07-15 22:06:00 CEST

A miniszter kommentben reagált az állításra, a főpolgármester egyelőre hallgat.

Nyílt levélben bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert és Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányt Tóth József, a XIII. kerület polgármestere.

Szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében a polgármester azt közölte, a XIII. kerület mindig élen járt a fővárossal, az állammal és más szervezetekkel való együttműködésben, amennyiben a kerületben élők érdeke ezt kívánta, s most sincs ez másképp. Ezt követően viszont Tóth József a következő bírálatot fogalmazta meg: „egy olyan ügyben ajánlottuk fel segítségünket, amiben sem közigazgatási, sem tulajdonosi szempontból nem vagyunk illetékesek, de Önök nem élnek, hanem visszaélnek ezzel a segítő szándékkal. A Rákosrendező területén, a Tatai utca egykori MÁV-házainál kialakult áldatlan állapotok miatt nem lehet nem szándékosságot feltételezni. Egy év alatt Önök a XIII. kerület egy nyugodt környékéből újabb „Hős utcát” hoztak létre.”

Az egykor MÁV-dolgozók által lakott házakban ugyanis a polgármester szerint „illegális lakásfoglalók, a környéken drogos egyének, éjszakánként randalírozó antiszociális elemek veszélyeztetik az itt élők biztonságát. Köztisztasági problémák, erőszakoskodás, késelés, drogárusítás, prostitúció, lopás és egyéb bűncselekmények borzolják a környékbeliek mindennapjait.” Tóth József leszögezte, „két szervezet terméketlen vitájával nem lehet több ezer lakótársunk nyugalmával packázni. A tulajdon nem csak jogot biztosít, hanem kötelességekkel is jár. Nem kommunikációs trükkök – intézkedések kellenek.”

Ezt követően mindhárom címzett egyenként megkapta a magáét: „Tisztelt Főpolgármester Úr! A 2024-es önkormányzati választásokon 293 szavazattal nyert. A legnagyobb arányban a XIII. kerületben élők szavaztak Önre. Nem mondhatni, hogy megszolgálná az itt lakók bizalmát. Tisztelt Miniszter Úr! Az Ön által hangoztatott elv, miszerint az állami működést mentesíteni kell a hatalmi gőgtől, ebben az esetben, az állampolgárok semmibe vételével és az épületekben uralkodó embertelen körülményekkel aligha valósul meg. Tisztelt Főkapitány Úr! Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Budapest közepén kábítószertől bódult emberek, illegális lakásfoglalók, verekedések, ordítozások, különböző bűncselekmények miatt a környéken élők félve mehessenek csak le az utcára.”

A polgármester mondandóját azzal zárta, hogy a címzettek szerinte élhetetlenné tettek egy korábban békés lakóövezetet, ezért felszólítja őket a hatékony cselekvésre.

Cikkünk írásáig Karácsony Gergely nem, Vitézy Dávid azonban reagált, a polgármester posztja alatt kommentben. „Ahogy telefonban is elmondtam Önnek és a MÁV le is írta: a jelzett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, hisz Rákosrendező megvásárlásakor, a Maxi-Dubaj megakadályozásakor ezt a Főváros megvette. A Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága még a javaslatomra, mint akkori fővárosi bizottsági elnök javaslatára döntött ezen épületek bontásáról. Akkoriban Lázár János és a MÁV ehhez annyiban nem járult hozzá, hogy nem adta a területet birtokba” - írta. Hozzátette, ezt az akadályt az új kormány elhárította, a MÁV nemrég minden szükséges hozzájárulást megadott az épületek bontásához, így amint a főváros erre készen áll, a területet birtokba is adják.

„Mivel ezeket az ingatlanokat az állam a fővárosnak értékesítette, könnyen belátható, hogy egyoldalúan mi nem bonthatjuk le ezeket” - jelezte Vitézy Dávid, hozzátéve, mindenben állnak a kerület rendelkezésére a helyzet javítása érdekében, továbbra is. „Magam részéről fővárosi képviselőként, és most miniszterként is elkötelezett vagyok, hogy a tarthatatlan állapotokat mielőbb fel tudjuk számolni” - zárta válaszát.