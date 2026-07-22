Bezuhant a magyarországi kriptózók száma

Magyarország;befektetés;devizapiac;szabályozás;kriptovaluta;

2026-07-22 19:30:00 CEST

A piac alapjaiban rendeződött át, a kisebb befektetők helyét egy szűkebb, tapasztaltabb és tőkeerősebb réteg vette át.

Jelentősen visszaesett a kriptovaluták népszerűsége Magyarországon – derül ki a PwC Magyarország friss, több mint 2000 ember megkérdezésével készült kutatásából. A felmérés szerint egyetlen év alatt mintegy 80 ezerrel csökkent az aktív hazai kriptobefektetők száma, ami közel 38 százalékos visszaesést jelent. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat: bár a piac jóval kisebb lett, a megmaradó befektetők tapasztaltabbak, nagyobb összegeket tartanak kriptoeszközökben, és tudatosabban kezelik befektetéseiket. A PwC szerint a visszaesés mögött nem pusztán a nemzetközi folyamatok állnak.

Bár világszerte csökkent a kriptovaluták iránti lelkesedés a magas kamatok, a gyengébb árfolyamok és a visszafogottabb befektetői hangulat miatt, Magyarországon ezt a folyamatot jelentősen felerősítették a hazai szabályozási változások és egy meghatározó szolgáltató kivonulása.

A legnagyobb törést a Revolut hazai kriptoszolgáltatásainak a megszűnése okozta. A felmérés szerint ugyanis a magyar kriptobefektetők közel háromnegyede ezen a platformon keresztül vásárolt vagy tartott digitális eszközöket. Amikor ez a lehetőség megszűnt, a felhasználók többsége nem keresett másik szolgáltatót. A korábban Revolutot használók több mint fele teljesen felhagyott a kriptózással, és csupán minden negyedik befektető vitte át a portfólióját egy másik platformra. (Azóta a Tisza-kormány bejelentette, hogy újra engedélyezni fogja a kereskedést.)

Ez arra utal, hogy sok magyar számára nem maga a kriptovaluta volt az elsődleges vonzerő, hanem az egyszerűen használható alkalmazás. Amikor ez eltűnt, a befektetési kedv is gyorsan elolvadt. Akik viszont maradtak, jellemzően már olyan nemzetközi platformokra költöztek át, mint a Binance, a Crypto.com, a Kraken, a Coinbase vagy a Bitpanda.

A kutatás szerint nemcsak a befektetők száma csökkent, hanem a piac szerkezete is látványosan átalakult. Eltűntek azok, akik kisebb összegekkel, inkább kíváncsiságból próbálták ki a kriptovalutákat, miközben megnőtt a hosszabb ideje befektetők aránya. Míg egy évvel ezelőtt átlagosan 2,7 éve tartottak kriptoeszközöket a felhasználók, addig ma már átlagosan négy éve vannak jelen ezen a piacon. Jelentősen nőtt azok aránya is, akik öt évnél régebben fektettek be először, miközben egyre kevesebb az új belépő.

A megmaradt befektetők nemcsak rutinosabbak, hanem jellemzően nagyobb összegeket is tartanak kriptoeszközökben. Erősen visszaesett azok száma, akik 50 ezer forintnál kisebb összeggel voltak jelen a piacon, miközben nőtt a több százezer, sőt több millió forintos portfólióval rendelkezők aránya. Vagyis a magyar kriptopiac ma már kisebb, de jóval koncentráltabb, ahol a tőkeerősebb befektetők kerültek meghatározó szerepbe.

A felmérésből ugyanakkor az is kiderül, hogy még a megmaradt befektetők sem különösebben aktívak. A válaszadók közel háromnegyede egy átlagos hónapban egyetlen alkalommal sem kereskedik kriptovalutával, és csak kevesen tervezik érdemben növelni befektetéseiket. A legtöbben egyszerűen kivárnak.

Azok körében pedig, akik egyáltalán nem fektetnek kriptovalutába, továbbra is a bizonytalanság a legerősebb visszatartó tényező. A megkérdezettek közel fele azt mondta, egyszerűen nem érdekli ez a befektetési forma. Sokan úgy érzik, nincs elegendő ismeretük a piac működéséről, másokat a biztonsági kockázatok vagy éppen a nagy árfolyam-ingadozások tartanak távol. A kriptovaluták ugyanis rendkívül volatilis eszközök, vagyis árfolyamuk akár nagyon rövid idő alatt is jelentős mértékben emelkedhet vagy csökkenhet.

Mindezek ellenére a PwC kutatása nem teljesen borúlátó képet fest. A megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a szabályozási környezet idővel kiszámíthatóbbá válhat, ami visszaadhatja a befektetői bizalom egy részét. A kutatás készítői szerint a magyar kriptopiac jövője ma már kevésbé az árfolyamoktól, sokkal inkább attól függ, sikerül-e olyan biztonságos és könnyen használható környezetet kialakítani, amely ismét vonzóvá teszi ezt a befektetési formát a lakosság számára.

A PwC felmérése alapján tehát a kriptovaluták iránti lelkesedés látványosan visszaesett Magyarországon. Az elmúlt év vesztesei elsősorban az alkalmi, kisebb összeggel próbálkozó befektetők voltak, miközben egy szűkebb, tapasztaltabb és tőkeerősebb kör maradt a piacon. Hogy ez csak átmeneti megtorpanás, vagy egy tartós átrendeződés kezdete, azt elsősorban a szabályozás, a szolgáltatások elérhetősége és a befektetői bizalom alakulása dönti majd el – mutatnak rá.