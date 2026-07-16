Nagy Ervin feljelentést tesz Orbán János Dénes ügyében

közpénz;Nagy Ervin;korrupciógyanú;Orbán János Dénes;

2026-07-16 12:07:00 CEST

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt.

„Szakmai vélemények szerint, ha a Budapesti Operettszínház a következő öt évben éjjel-nappal, KIZÁRÓLAG az Orbán János Dénes műveit játszaná, még akkor sem tudna ennyi jogdíjat kitermelni a KMTG-nek” – többek között így indokolta döntését Nagy Ervin, miután jelezte, feljelentést tesz a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kgt. (KMTG) és annak alapítója, szellemi vezetője, Orbán János Dénes ügyében.

A kultúráért felelős államtitkár nemcsak a KMTG által megítélt több mint 412 millió forintos szerzői jogdíjat kifogásolja, hanem azt is, hogy az erdélyi költő 129 millió forintot is kapott az Operettszínháztól. „OJD két műve, az Orfeum mágusa és a Hamupipőke, esetében azok kizárólagos felhasználási joga ráadásul az Operettszínháznál volt. Ezeket Orbán János Dénes így közvetlenül nem tudta eladni a KMTG-nek csak az Operettszínház közreműködésével. Orbán János Dénes ezután eladta a jogokat a KMTG-nek, ahol egyébként, mint szakmai vezető dolgozik, művenként bruttó 50-50 millió forintért” – érvelt az államtitkár. Nagy Ervin rámutatott továbbá, hogy a KMTG részéről dr. Rózsás Péter ügyvezető írta alá a jogdíjról szóló szerződést: „Ugyanaz a dr. Rózsás Péter, aki vélhetően az Operett esetében a vállalkozói szerződés módosítását” – hangsúlyozta. Nagy megjegyezte, annak ellenére lóg ki a lóláb az ügyben, hogy a KMTG korábbi ügyvezetője Orbán János Dénes felesége, akit feltehetően azért váltottak le, hogy ne legyen gyanús: saját férjének fizetett a KMTG-n keresztül.